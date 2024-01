Nu este un secret că agricultura, domeniul care angajează cel mai mare procent de forță de muncă dintre românii apți pentru acest lucru, trece printr-o perioadă grea. Iar aceasta durează deja de cel puțin 3 ani. Chiar și în ciuda acestui lucru, însă, există un curent de opinie care are tendința de a minimaliza problemele pe care le au fermierii, curent alimentat de exemplu, de unele imagini recente din social media, în care internauții au luat la bani mărunți tractoarele scumpe John Deere cu care fermierii ieșiseră la proteste. Aceștia uitau, însă, că marea majoritate a acestora sunt luate pe credit.

Lăsând la o parte acest lucru, însă, problemele agriculturii românești sunt de-a dreptul cronice, iar prima dintre acestea are de a face cu irigațiile, un domeniu în care autoritățile fie nu vor, fie uită să investească sume semnificative în ultimii 30 de ani.

Aici, însă, trebuie făcută o distincție importantă, mai precis cea conform căreia există două infrastructuri de irigații, cea principală și cea secundară, amândouă fiind, însă, conform specialiștilor consultați de wall-street.ro într-o stare absolut jalnică.

Așadar, atunci când formatorii de opinie judecă protestele fermierilor nu au cum să facă abstracție de acest lucru, extrem de important și, conform informațiilor wall-street.ro, cu atât mai important pentru zona de sud-est a României, practic cea mai expusă la seceta aparent interminabilă, cu care fermierii au de a face deja de doi ani.

Lucru care ne aduce, bineînțeles, la cel de al doilea factor care a contribuit masiv la starea negativă de spirit a fermierilor, anume seceta însăși, pe care fermierii sigur că nu o pot controla în sensul de a stăpâni elementele naturii, doar că - exact ca într-un cerc vicios - dacă irigațiile nu ar fi fost subfinanțate cronic în ultimii 30 de ani, aceasta nu ar fi fost o problemă atât de mare.

Respectând cronologia, următorul punct care a contribuit la creșterea stării de nemulțumire în rândul fermierilor a fost creșterea scăpată de sub control a inflației, lucru care a dus la scumpirea masivă a câtorva elemente esențiale pentru ei: inputurile, motorina, dar și energia, aceasta din urmă făcând tot mai dificilă stocarea materiei prime, spre exemplu. Asta pentru a nu mai lua în calcul detalii de tipul RCA-ului la utilaje agricole, subvențile insuficiente sau întârziate etc. etc.

Cât despre scumpirea produselor agricole în sine, o analiză comparativă simplă între anul 2019 și 2023 aduce un indiciu în plus despre cât de complicată a devenit situația fermierilor.

Produse Prețuri anul 2019 Prețuri anul 2023 grâu de panificație 500 de lei tona peste 200 de euro tona grâu furaj 400 de lei tona prețul mediu este între 128 și 159,50 euro pe tonă orz furaj 400 de lei tona 170-175 euro/tonă ovăz 400 de lei tona 600 de lei tona porumb 450 de lei tona 150 de euro tona floarea soarelui 1100 lei tona peste 400 euro tona rapiță 110 lei tona 450-480 euro tona soia 1300 lei tona în jur de 350 de euro tona mazăre furajeră puțin sub 700 lei tona (0,7 lei kg) cel mai ieftin kilogram este la 1,5 lei, ceea ce înseamnă 1500 lei/tona cartofi timpurii 1500 lei tona (1,5 lei/kg) în 2023, se vindeau chiar și cu 15 lei kilogramul, iar pe alocuri chiar și cu 25 sau 30 de lei

Bineînțeles, la toate aceste lucruri au contribuit și scumpirea forței de lucru plus, la fel de important, regimul imprevizibil de taxe și impozite al guvernului Ciolacu, renunțarea la exceptarea plății CASS în acest domeniu fiind doar un astfel de exemplu.

Iar ultima, dar nu cea din urmă, competiția absolut neloială a cerealelor ucrainene pe piața din România, cereale despre care formatorii de opinie din România nu au înțeles cum pot dispărea din camioanele care le aduceau în România din Ucraina, ceea ce nu înseamnă că acest lucru nu se întâmplă, lucru atestat de nenumărați fermieri cu care a vorbit atât wall-street.ro cât și alți reprezentanți din media românească.

În concluzie, așadar, de cel puțin trei ani agricultura românească, alături de sănătate și educație, obține cu brio titlul de cea mai năpăstuită activitate din țara noastră. Cu perspective, din păcate, reduse având în vedere contraperformanța autorităților în acest domeniu.

Sursa foto: Shutterstock / goodbuka

Despre autor Luca Dinulescu este jurnalist, activând anterior pentru publicații precum Digi 24, Adevărul sau Academia Cațavencu. A desfășurat de asemenea o activitate publicistică constând în patru volume publicate, între acestea numărându-se proză, nuvele și benzi desenate. Este absolvent de Regie Film și a fost de asemenea posesor al bursei J.W.Fulbright pe scenaristică și regie de film. Mai multe articole scrise de Luca Dinulescu »

