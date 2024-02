Fermier italian care face agricultură în România: România oferă mult pentru străini

Acesta povestește că a venit în România în urmă cu 7 ani, moment în care a început activitatea în domeniul alunelor de pădure, lucrând aproape doi ani și jumătate la o firmă tot din Timiș, cea mai mare plantație din Europa, aproape 1000 de hectare.

Apoi am venit aici, unde sunt acum, pentru că am avut și eu un proiect în același domeniu, de 250 de hectare, am venit ca expert în domeniu, iar după 4 ani am devenit director, după ce directorul anterior s-a pensionat.

Marco Caserta, director Agricola Alba și Agricola Anita