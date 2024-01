Nu mai este o glumă: fermierii francezi se pregătesc să blocheze principalele rute care duc spre Paris, urmând să stranguleze în acest fel circulația pe marile căi de acces către capitala țării.

Astfel, conform informațiilor Le Parisien, numeroase sindicate ale agricultorilor francezi, printre care și Tinerii Agricultori din Marele Bazin Parizian, au decis, încă din weekend, să aplice un blocaj asupra Parisului, pe o perioadă nedeterminată.

France24 notează de asemenea că asediul este iminent, în vreme ce pe tot cuprinsul țării fermierii au folosit deja tractoarele pentru a bloca drumurile și a crea dificultăți în trafic.

De asemenea, mai spune France24, autoritățile se pregătesc să scoată în stradă 15.000 de forțe de ordine pentru a putea face față protestelor, ca și în cazul protestelor din România, aceștia având ordinul de a-i împiedica pe fermieri să ajungă în capitală.

Cât privește revendicările fermierilor, aceștia au declarat că s-au săturat de veniturile în scădere și de pensiile mici.

Pe de altă parte, însă, există printre aceștia și persoane care cer, efectiv, ieșirea din UE, având în vedere, spun ei, că politicile verzi le-au distrus afacerile și modul de viață.

FRANCE: French farmers are now standing up to the destruction wreaked by the globalist Agenda 2030 and demanding an exit from the EU which is destroying their livelihoods with 'climate' laws.#NoFarmersNoFood pic.twitter.com/fYq4B2yX5j— David Kurten (@davidkurten) January 27, 2024

Pe internet circulă de asemenea filmări cu utilaje ale fermierilor care au distrus, efectiv, pavajul unei parcări în încercarea de a atrage atenția asupra revendicărilor.

Pe de altă parte, aflat sub presiunea protestelor agricultorilor, care au ameninţat că începând de luni vor "asedia" Parisul, guvernul preşedintelui francez Emmanuel Macron a acuzat ceea ce a numit practicile de "concurenţă neloială" ale unor parteneri din UE, precum Spania sau Italia, relatează agenţiile France Presse şi EFE, conform Agerpres.

Iar în același timp, protestele fermierilor par să se extindă și în Germania, inspirate de cele din Franța. Iar pe de altă parte, după cum remarcă multiple surse X, protestul inițiat de fermierii francezi are cauze deosebit de complexe, aceștia cerând inclusiv oprirea importului de carne.

Cu 24 de ore înaintea unei posibile blocări a capitalei franceze de către agricultori, premierul recent numit de pro-europeanul Macron, Gabriel Attal, a susţinut duminică un discurs în care a evidenţiat termeni precum "independenţă" şi "suveranitate" şi a pus sub semnul întrebării modul de funcţionare a Uniunii Europene.

"Vom lupta împotriva concurenţei neloiale. Agricultorilor noştri li se impun reguli (fitosanitare) şi altora nu", a criticat premierul în discursul susţinut la puţin timp după ce a vizitat o exploataţie agricolă. "Nu este normal ca voi să fiţi împiedicaţi să folosiţi anumite produse (...), în timp ce ţări vecine, Italia sau altele", le pot utiliza, a remarcat şeful guvernului francez, adresându-se agricultorilor, pe care încearcă să-i tempereze.

El a mai menţionat că cel puţin 40% din fructele şi legumele de pe piaţa franceză sunt importate, mai ales din Spania şi Italia, în timp ce agricultorii francezi se lovesc de unele reguli de mediu incluse în legislaţie, prin urmare Gabriel Attal a promis că le va cere partenerilor din UE măsuri care să favorizeze suveranitatea alimentară a Franţei.

Sursa foto: Shutterstock / prochasson frederic

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Luca Dinulescu este jurnalist, activând anterior pentru publicații precum Digi 24, Adevărul sau Academia Cațavencu. A desfășurat de asemenea o activitate publicistică constând în patru volume publicate, între acestea numărându-se proză, nuvele și benzi desenate. Este absolvent de Regie Film și a fost de asemenea posesor al bursei J.W.Fulbright pe scenaristică și regie de film. Mai multe articole scrise de Luca Dinulescu »

Te-ar putea interesa și: