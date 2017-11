Oficialii companiei turce au mai avut cateva intalniri cu partea romana in ultimii trei ani exprimandu-si de fiecare data interesul in semnarea unor parteneriate cu companiile romanesti.

Intentia companiei este de a discuta cu autoritatile guvernamentale romane despre un acord similar pentru dezvoltarea unei linii de productie si asamblare pentru blindate de ultima generatie.

Recent, Nurol Makina ve Sanayi a semnat un acord cu compania uzbeca UzAuto, pentru productia a 1000 de vehicule blindate Ejder Yalcin 4x4, cunoscute si sub numele de "Dragonul de piatra".

Ejder Yalcin 4x4 ofera cel mai ridicat nivel de protectie al unui vehicul, fiind capabil sa ruleze pe orice tip de teren. Vehiculul are capacitatea de a transporta un echipaj de 11 oameni si poate atinge viteze de pana la 120 de kilometri pe ora, puterea motorului care il propulseaza fiind de 375 de CP.

Ejder Yalcin 4x4 poate fi dotat cu diferite sisteme de armament, in functie de necesitatile utilizatorului: o mitraliera de calibrul 7.62mm, o mitraliera de calibrul 12.7mm, un sistem de aparare anti-aeriana de calibrul 25mm sau un lansator de grenade de calibrul 40mm. De asemenea, poate fi configurat ca o suita de vehicule cu aceleasi subsisteme si poate fi reconfigurat ca vehicul de detectare a dispozitivelor explozive improvizate, vehicul de aparare antiaeriana, ca arma anti-tanc, vehicul de transport trupe sau ca ambulanta blindata.

Nurol Makina ve Sanayi A.S. (Nurol Makina) a fost infiintata in anul 1976 cu scopul de a livra instalatii industriale la cheie si de a efectua contractari la scara larga in domeniul constructiilor metalice. Nurol Makina si-a inceput activitatea in domeniul industriei de aparare odata cu infiintarea in Turcia a Subsecretariatului pentru Industria de Aparare. Compania a stabilit fabricile sale in Sincan, zona industriala din Ankara, in anul 1992.