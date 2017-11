Dupa ce in urma cu un an, o firma din Singapore (NuTonomy) testa taxiurile fara sofer, cu modele Mitsubishi i-Miev si Renault Zoe, acum americanii fac teste cu taxiuri care se conduc singure.

Waymo, proiectul cu masini autonome lansat de Google in 2009, a scos pe strazile din America taxiurile fara sofer. Calatoriile sunt gratuite pentru inceput, iar persoanele sunt voluntari. La cerere, pasagerii pot fi insotiti in masina de un inginer al Waymo, scrie theguardian.com.

Americanii pot chema taxiurile autonome printr-o aplicatie instalata pe telefonul mobil. Autoturismele inteligente, care circula singure pe strazile din Phoenix, Arizona, sunt minivan-uri modelul Fiat Chrysler Pacifica.

Taxiurile autonome au o interfata grafica pentru pasagerii spate, care lasa calatorii sa urmareasca traseul si posibilitatea de a intra rapid in legatura cu serviciul clienti sau sa opreasca masina. In cadrul testelor, masinile autonome ale Waymo au parcurs distante mai mari decat cele ale Ford sau Uber. In cateva luni, aceste masini autonome vor putea fi folosite in viata de zi cu zi.

"Pentru a avea un vehicul fara sofer pe drumurile publice, am adus niste caracteristici de siguranta unice in acest minivan. Sistemul nostru ruleaza mii de controale in fiecare secunda. Cu aceste verificari, putem diagnostica instantaneu orice probleme si putem opri masina, daca este necesar", a declarat directorul executiv al lWaymo, John Krafcik.

Companiile care testeaza masini autonome spun ca aceste autoturisme robot au potential de a fi mai sigure decat vehiculele conduse de oameni datorita eliminarii riscului de somnolenta, distragere a atentiei sau betie.