In anul 2000, fondatorul Apple, Steve Jobs, isi cumpara un BMW Z8. Steve Jobs a condus masina timp de trei ani. In anul 2011, Steve Jobs trece in nefiinta, dar lasa pe maini sigure intregul imperiu pe care l-a construit de-a lungul timpului. Dupa 6 ani de la moartea acestuia si 11 de la cumpararea automobilului, BMW Z8 este scos la licitatie.

Modelul Z8 de la BMW are un design realizat de celebrul Henrik Fisker. Sub capota ascunde un motor cu o capacitate de 4.9 litri, opt cilindri in V, capabil sa produca 400 de cai putere si un cuplu de 500 Nm. Citeste articolul integral pe Cars.ro