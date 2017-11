Toate cele trei cluburi auto i-au acordat note bune. ADAC i-a acordat calificativul „bun”, in vreme ce ÖAMTC si TCS au calificat-o drept „foarte recomandata”. Pe scurt, cei care au testat-o au scris: „Foarte echilibrata; calificative foarte bune in conditii de umiditate; deosebit de buna pe zapada; de asemenea, buna pe carosabilul uscat, precum si in ceea ce priveste consumul de combustibil.”

In cadrul testarii anvelopelor de dimensiune mai mare, desfasurata de cluburile auto, WinterContact TS 850 P SUV a obtinut un calificativ „satisfacator”. In evaluarea lor, expertii au scris: „Foarte buna in ceea ce priveste uzura; buna pe carosabilul uscat, in conditii de umiditate si de zapada”.

Cluburile auto au testat o serie de anvelope de la producatorii din Europa, Statele Unite si Asia. Vehiculul de testare pentru anvelopele de dimensiuni mai mici a fost un Volkswagen Golf VII, in vreme ce anvelopele pentru SUV-uri au fost montate pe un Volkswagen Tiguan. Anvelopele 195/65 R 15 sunt adecvate pentru modelele compacte, pana la cele din gama medie, in vreme ce anvelopele 215/65 R 16 se potrivesc pe mule dintre SUV-urile populare mici, pana la cele de dimensiuni medii.