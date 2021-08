Cel mai puternic laser din lume a găzduit lansarea BMW iX

BMW iX a fost prezentat la Institutul ELI-NP de la Măgurele în sala experimentală unde a fost măsurat pentru prima dată în lume un impuls LASER cu o putere de 10 PW.

Un spectacol de lumini, proiecţii 3D mapping şi o coloană sonoră specială au evocat ideea unui accelerator de particule sau un impuls LASER, cu BMW iX amplasat în spaţiul central.

Schema de culori a proiecției a împrumutat elemente din lumina de interior a noului model, în timp ce reprezentarea grafică în sistemul BMW iDrive a Asistentului Personal Inteligent s-a regăsit în proiecţia showului. Coloana sonoră, a folosit discret elemente din sunetul de rulare BMW iX creat de echipa BMW i.

Noul BMW iX este deja disponibil pentru comenzi cu un preţ de început de 78.838 euro cu TVA pentru iX xDrive40, preţ fără programul Rabla Plus. Livrările vor începe în România până la finalul acestui an.

„Pentru BMW i am abordat materiale noi, am dezvoltat soluţii şi procese de fabricaţie noi, am inovat în ceea ce priveşte concepte de automobil şi soluţii de sisteme de propulsie”, explică Josef Reiter, director general BMW Group România.

Printre funcţiile noi integrate la BMW iX este sistemul Augmented Reality Video. Acesta suprapune informaţii de orientare peste imaginile filmate în timp real de camera video frontală. Beneficiind de displayul central de dimensiuni mari, sistemul permite afişarea simultană a hărţii şi a Augmented Reality Video.

BMW continuă dezvoltarea BMW Digital Key, care în prezent este disponibilă utilizatorilor iPhone. Compania pregăteşte BMW Digital Key Plus, un mod convenabil şi sigur de a debloca şi de a porni maşina fără a scoate dispozitivul iPhone din geantă sau din buzunar.

Această nouă soluţie se bazează pe tehnologia Ultra-Wideband (UWB), care se regăseşte pe cipul U1 al unui iPhone. Funcţia BMW Digital Key Plus va fi lansată pentru iPhone odată cu modelul full electric BMW iX.

Altă premieră este camera de la interior care poate filma momente speciale cu pasagerii, se poate declanşa automat când cei de la interior zâmbesc sau poate funcţiona drept „Remote Theft Recorder” şi trimite automat imagini din interior, precum şi de la camerele din exterior direct către telefonul mobil al utilizatorului în cazul unui furt.

Experienţa de la interior este completată de un design nou, simplificat, de tip lounge, care combină materiale sofisticate şi sustenabile, aşa cum este plasticul reciclat sau lemnul certificate FSC. Unul dintre elementele remarcabile în transformarea de design a mărcii este noul volan trapezoidal, un nou punct care marchează transformarea revoluţionară BMW iX.

Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physic (ELI-NP) este unul dintre cele mai importante centre de cercetare din lume. A fost dezvoltat la Măgurele în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei.

Proiectul dispune de două sisteme care dezvoltă cele mai puternice impulsuri laser din lume, cu o putere măsurată de 10 PW (10 milioane de miliarde Watt) fiecare, echivalentul a 10% din puterea Soarelui care ajunge pe Pământ.

ELI-NP dispune de două instalaţii care pot dezvolta această putere la o frecvență de un puls pe minut. Alături de un accelerator de particule gama, platforma de cercetare deschide oportunități fără precedent de a realiza experimente științifice cu aplicații în cercetarea de fizică fundamentală, dar şi în domenii din industrie sau medicină.Sistemul de generare a pulsurilor de mare putere la ELI-NP are la bază ideea revoluționară a profesorilor Gerard Mourou (Franţa) şi Dana Strickland (Canada).

Clădirea care găzduieşte proiectul este una a suprelativelor pentru a permite funcţionarea perfectă a sistemului laser. Temperatura este reglată cu precizie printr-un sistem de 1.080 pompe de căldură, în timp ce planeitatea ansamblului laserilor de mare putere și ale aranjamentelor experimentale este asigurată printr-o placă de beton de 120.000 tone, aşezată pe aproximativ 1.000 de amortizoare şi arcuri, acestea fiind doar câteva repere ale unui proiect de construcţie cu adevărat impresionat.

