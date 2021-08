Unde se pun semnele de începător la mașină. Cât timp trebuie să le ții pe mașină

Semnele de începător trebuie aplicate pe parbriz și lunetă și folosite timp de 1 an de la data obținerii permisului auto. Dacă poliția vă oprește în trafic și nu aveți semnele corect amplasate riscați o amendă ce depășește 400 de lei.

Conform legislației rutiere Art. 149 din Regulamentul de aplicare OUG 195/2002, semnele de începător / bulinele galbene se aplică pe parbriz în partea dreaptă jos, iar pe lunetă în partea stangă jos.

Ce prevede legislația din România legat de semnele de începători

„ (1) Conducătorul de autovehicul sau de tramvai cu o vechime mai mică de un an de la data obținerii permisului de conducere are obligația de a aplica semnul distinctiv sub forma unui disc de culoare galbenă, cu diametrul de 100 mm, care are în centru semnul exclamării, de culoare neagră, cu lungimea de 60 mm și diametrul punctului de 10 mm, după cum urmează:

a) la motocicletă, în partea din spate lângă numărul de înmatriculare;

b) la autovehicul, pe parbriz în partea din dreaptă jos și pe luneta, în partea stangă jos;

c) la autovehiculul care nu este prevăzut cu lunetă, pe parbriz în partea din dreaptă jos și pe caroserie în partea din spate stângă sus;

d) la tramvai, pe parbriz în partea din dreapta jos și pe lunetă ultimului vagon în partea din spate stângă sus;

e) la autovehiculul care tractează o remorcă, pe parbrizul autovehiculului în partea din dreapta jos și pe caroseria remorcii în partea din spate stânga sus.

(2) Conducătorului de vehicul prevăzut la alin. (1) îi este interzis:

a) să conducă autovehicule care transportă mărfuri sau produse periculoase;

b) să conducă vehicule destinate testării sau cele pentru probe;

c) să conducă vehicule destinate transportului public de persoane, inclusiv în regim de taxi“.

De reținut: șoferii începători sunt obligați să conducă, în primul an, cu o viteză mai mică de 20 de km/h față de limita prevăzută pe porțiunea respectivă de drum, excepție fac localitățile.

Limitele maxime de viteză stabilite pentru circularea în afara localităților cu un autoturism sunt: pe autostrăzi 110 km/h, pe drumurile expres sau pe cele naționale europene 80 km/h, pe celelalte categorii de drumuri: 70 km/h.

Ce amenzi prevede legea

Șoferii începători riscă o amendă din clasa I de sancțiuni, între 2-3 puncte de amendă, cuprinsă între 290 lei și 435 lei, dacă nu amplasează corect semnele de începători.

Sfaturi utile pentru șoferii începători:

- Aplicați semnele de începător

Vă place sau nu, semnele de începător aplicate pe parbriz și lunetă vă scapă de o eventuală amendă și de câteva claxoane în caz că vi se oprește motorul în intersecție.

- Păstrați-vă calmul

Este bine ca un șofer începător să fie calm, odihnit, să nu se urce la volan dacă este obosit. Oboseala afectează și șoferii profesioniști, cu atât mai mult pe șoferii începători. Oboseala duce la lipsă de concentrare și poate conduce la accidente.

- Conduceți puțin și des

Drumuri lungi sau cât mai scurte? Drumurile lungi pot fi dificile pentru orice șofer, nu doar pentru începători. Aceștia ar trebui să se urce la volan cât mai des pentru a se obișnui cu această situație. Recomandat ar fi ca șoferii începători să facă drumuri scurte.

-Evitați aglomerația

Șoferii începători ar trebui să evite să conducă în aglomerație pentru că vor fi stresați de șoferii grăbiți care îi claxonează sau se comportă agresiv. Aceste altercații din trafic le poate aduce disconfort și teamă că nu pot conduce bine.

