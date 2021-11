Cargus estimează un volum al livrărilor în creştere cu peste 60% in luna noiembrie

Cargus se așteaptă în noiembrie la o creștere de cel puțin 60% a numărului de colete manipulate față de aceeași perioadă a anului trecut. Ultimile două luni din an reprezintă vârful de sezon pe piața de curierat din România. Black Friday a fost doar începutul, volumul de colete livrate urmând să crească semnificativ până la Crăciun.

Piața e-commerce beneficiază de o tendință de creștere în ultimii ani. În contextul pandemiei de COVID-19, piața românească de curierat a crescut și mai mult din 2020, chiar dacă s-au înregistrat fluctuații imprevizibile de la o lună la alta din cauza diferitelor măsuri de protecție pentru COVID-19, care influențează tendințele de consum ale clienților. 2021 a continuat această evoluție în domeniul livrărilor, dar cu un ritm mai lent decât în 2020 și cu o oarecare scădere în timpul verii din cauza măsurilor de relaxare și a perioadei de vacanță a românilor.

Cargus România și-a optimizat procesul de livrare prin deschiderea a opt noi depozite de dimensiuni mai mari, dotate cu sisteme de sortare semiautomate, ce asigură dublarea capacității de sortare a acestora, iar investiția realizată pentru depozitul din Brașov, dotat, acum, cu un sistem automat de sortare, a generat triplarea capacității operaționale pentru zona deservită.

Toate eforturile depuse pentru îmbunătățirea experienței clienților săi au permis companiei Cargus să aibă cea mai bună rată de livrare de pe piață - 92% din totalul livrărilor ajung la destinatarii lor în ziua următoare preluării – și să reduca numărul total de reclamații înregistrate cu o treime.

“Cargus s-a pregătit pe tot parcursul anului pentru sezonul de vârf actual, investind intens, în primul rând, în dezvoltarea activelor operaționale, distribuția pe ultimul kilometru, soluții IT și comunicarea cu destinatarii livrărilor. La mijlocul acestui an, am lansat și rețeaua proprie de puncte de colectare partenere sub brandul Ship & Go, iar până la sfârșitul acestui an intenționăm să creștem numărul acestora la peste 300, la nivel național”, a declarat Jarosław Śliwa, CEO Cargus.

Începând cu luna octombrie, Cargus a lansat și plata cu cardul la livrare, un pas semnificativ în direcția digitalizării serviciilor de curierat. Acest serviciu are la bază un sistem software care a transformat, pentru început, 2500 de dispozitive PDA Zebra folosite de curierii Cargus în puncte de vânzare mobile (POS) pentru coletele expediate din toată țara.

„Dotarea curierilor Cargus cu computere mobile Zebra TC57 Android, pe care rulează o soluție software inovatoare, de plată cu cardul la livrare, ajută la îmbunătățirea productivității și la creșterea satisfacției clienților”, a declarat Jacek Żurowski, Regional Sales Director pentru Europa Centrală și de Est, Zebra Technologies.

Pe lângă implementarea plății cu cardul (Card On Delivery), s-a îmbunătățit și comunicarea cu destinatarii coletelor expediate. Mesajele de notificare prin e-mail și SMS au acum noi funcționalități, inclusiv opțiunea de redirecționare a livrării, care permite destinatarului - în cazul în care nu se află la adresă - să ridice coletul de la punctul Ship&Go selectat de el. Astfel, aplicația Cargus Mobile reprezintă încă un pas în implementarea soluțiilor inovatoare pe care Cargus le propune pe piața serviciilor de curierat. Acum, toate livrările Cargus sunt, automat, disponibile destinatarului într-o singură aplicație, iar coletul poate fi ridicat de la curier sau de la un punct Ship&Go.

O noutate absolută pe piața de curierat, disponibilă în aplicația Cargus, o reprezintă ratingul curierului, prin care Cargus dorește să promoveze și să recompenseze activ angajații și partenerii care oferă cele mai apreciate servicii de livrare.

Până la finalul anului, Cargus se așteaptă la o creștere consistentă și constantă a volumului de colete. De obicei, această perioadă aduce volume cu 60% mai mari față de lunile precedente.

