Continental România: Digitalizarea este tendința momentului și provoacă neliniște multor oameni

Christian von Albrichsfeld, head of country Continental România, cel mai mare producător de componente auto la nivel național, care angajează anual aproximativ 1.000 de persoane pe an, spune, într-un interviu acordat wall-street.ro, că "digitalizarea este tendința momentului și provoacă neliniște multor oameni".

Wall-Street.ro: Cum contribuie Continental România la trecerea la electrificare?

Christian von Albrichsfeld: Proiectele la care se lucrează în centrele de cercetare și dezvoltare presupun tehnologii care vizează nu doar megatrendurile industriei (conducere autonomă, concetivitate și electrificare), ci un întreg ecosistem de mobilitate sustenabilă.

Implicarea, atât în zona de fabricare a produselor pentru vehicule electrice, precum și în cea de inginerie unde sunt concepute, dezvoltate, testate și validate asemenea tehnologii reprezintă o direcție importantă a viziunii companiei. Avantajul acestor tehnologii este dat și de întrebuințarea lor pentru toate conceptele de transmisie.

Wall-Street.ro: Ce concepte noi aplicate în străinătate aveți în plan să implementați și în România?

Christian von Albrichsfeld: Marele nostru avantaj este acela că facem parte dintr-o companie internațională cu numeroase centre de dezvoltare și unitați de producție răspândite în toată lumea de la care preluăm constant proiecte și idei de bune practici pe care le implementăm cu succes și în România.

În același timp, suntem inovatori și gestionăm proiecte pilot în România, cum ar fi, de exemplu, sistemul de depozitare integral automatizat din fabrica de componente electronice din Timișoara, proiecte care mai apoi sunt preluate și implementate și în alte locații din lume.

Wall-Street.ro: Cât de greu este să găsiți forță de muncă în România?

Christian von Albrichsfeld: Nu există nicio îndoială, digitalizarea este tendința momentului și provoacă neliniște multor oameni. Iar aceasta a fost o direcție strategică prioritară pentru noi încă de acum câțiva ani. Iar faptul că noi în HR ne-am asumat rolul dublu: atât de a ne transforma pentru a face față modificărilor din business, dar și de a dialoga deschis cu angajații, pentru a putea evidenția oportunitățile și posibilitățile create de digitalizare, ne-a dat un avantaj major în acest an complicat.

Nu în ultimul rând, programele de flexibilitate care ajută oamenii să își stabilească un echilibru viață profesională – viață personală deja implementat în toate locațiile noastre au constituit baza perfectă pentru a ne adapta diferitelor scenarii impuse de autorități.

Bineînțeles, provocările sunt foarte mari, pe măsura nevoii de a identifica noi colegi pentru pozițiile pe care le avem deschise. Facem acest lucru cu mare responsabilitate. Încercăm diferite modele de abordare astfel încât să ocupă pozițiile deschise cu acei candidați care se potrivesc cel mai bine profilului pe care noi îl căutăm.

Derulăm campanii în universități, participăm la târgurile de joburi, suntem prezenți în orașe în care nu avem un sediu tocmai pentru că această nouă tendință, a muncii remote ne permite să ajungem la persoane care se potrivesc nevoilor noastre indiferent de locul geografic în care se află. Lucrăm AGILE și identificăm acele soluții care aduc avantaje reciproc, atît nouă, cât și condataților: un win-win, dacă doriți.

Suntem parteneri ai universităților și ai școlilor profesionale și punem la dispoziția studenților și a elevilor mentori – experți din toate departamentele noastre – care îi pregătesc să devină specialiștii de mâine, cât și echipamentele necesare în diversele laboratoare realizate și utilate de către compania noastră.

Wall-Street.ro: Câte persoane au fost angajate în 2021 în companiile din Grupul Continental?

Christian von Albrichsfeld: Continental avea la finalul anului 2020 peste 20.100 de angajați. În ultimii ani, compania a înregistrat o creștere de aproximativ 1.000 de persoane pe an, iar trendul continuă. În luna martie a anului viitor vom comunica exact care a fost creșterea pentru 2021.

Unul dintre avantajele noastre este că pentru multe produse avem în România atât partea de cercetare-dezvoltare, cât și producția efectivă a acestora, astfel încât avem nevoie de specialiști pentru întreg ciclul de dezvoltare și producție, adică o mare varietate de poziții.

La Continental, oportunitățile de carieră și gama de posturi disponibile sunt variate. În acest moment, avem poziții deschise adresate atât personalului calificat în activitățile operaționale din producție, cât și pentru cei cu educație superioară. Acestea din urmă sunt atât tehnice, cât și pentru poziții administrative.

Căutăm, îndeosebi, specialiști în domeniile software și IT (Artificial Intelligence, Cybersecurity, Agile etc.), precum și în electronică, inginerie de sistem, project management, cât și noi colegi pentru departamentele de resurse umane, financiar, achiziții etc. În același timp, în majoritatea domeniilor oferim și poziții de internship studenților care doresc să își completeze studiile cu proiecte practice.

Wall-Street.ro: Ce procent din noile angajări reprezintă fluctuația naturală?

Christian von Albrichsfeld: În anul 2020, situația pandemică a generat o stabilitate în ceea ce privește fluctuația, aspect care a redevenit dinamic în această vară. Fluctuația care apare în mod natural într-o companie este acoperită de angajările pe care le facem.

Important de menționat este faptul că noi căutăm specialiști pentru că avem proiecte ce necesită un număr crescut de oameni. Iar acest lucru se traduce în dezvoltarea întregii industrii automotive și a tehnologiilor pentru o mobilitate curată și eficientă. Aceasta este direcția spre care ne orientăm, de a oferi noilor noștri colegi posibilitatea de lucre cu cele mai noi tehnologii și de a inova nu doar în zona automotive, ci pentru o mobilitate sustenabilă.

Wall-Street.ro: În ce unități de producție din România aveți cei mai mulți angajați?

Christian von Albrichsfeld: Continental avea la finalul anului 2020 peste 20.100 de angajaţi în cele șapte unităţi de producţie și patru centre de inginerie în Timişoara, Sibiu, Carei, Nădab, Brașov şi Iaşi, din care peste o treime reprezentată de ingineri și informaticieni și va continua să angajeze în funcție de viitoarele proiecte.

Wall-Street.ro: Ce planuri de angajări aveți pentru 2022?

Christian von Albrichsfeld: În ultimii ani, compania a înregistrat o creștere de aproximativ 1.000 de persoane pe an, iar trendul s-a păstrat.

Wall-Street.ro: Pe ce poziții va crește numărul de angajați în viitor?

Christian von Albrichsfeld: Avem proiecte care necesită specialiști din toate ariile de activitate astfel că planul nostru este să continuăm să atragem persoane care aduc valoare proiectelor pe care le desfășurăm și, prin acestea, întregii industrii auto și ecosistemului de mobilitate, la nivel mondial. Deoarece lucrăm în echipe internaționale, aportul adus din România este considerabil, iar pasiunea colegilor noștri se vede în dezvoltarea de tehnologii care sunt implementate pe mașini din întreaga lume

Acest lucru înseamnă o aplecare spre dezvoltarea continuă a megatrendurilor industriei automotive, precum autonomous driving, safety and motion, connectivity, user experience, smart mobility și industry 4.0.

Wall-Street.ro: Ce schimbări în legislație ar ajuta unitățile de producție din România?

Christian von Albrichsfeld: Am militat mereu pentru predictabilitate legislativă. Acest lucru trebuie să ajungă în toate ramurile funcționării statului, fie că vorbim despre Educație, Sănătate, Administrație, Economie sau Finanțe. Predictabilitatea legislativă ajută companiile să își facă planuri pe termen lung, să știe pe ce se poate baza și cum pot crește business-ul astfel încât să aibă beneficii toți cei implicați: angajați, companie, stat.

Acesteia i se adaugă nevoia de a crește salariile în raport cu productivitatea, creșterea salariului minim, și evitarea creșterii salariilor supraporționale de la stat, respectiv al numărului (ridicat) al angajaților de la stat.

Apoi, digitalizarea este una dintre direcțiile care trebuie dezvoltate cât mai mult. Desigur, pandemia și crizele prin care trecem au împins lucrurile în această direcție, dar este nevoie de o continuare a activității în această direcție, care aduce numai beneficii.

În plus, este nevoie de o simplificare a birocrației. Avem nevoie, cu toții, pentru o funcționare performantă a statului, de mai puțină birocrație, de proceduri simplificate. Pași s-au făcut în această direcție, însă este necesar să fie continuat acest proces.

Apoi, colaborarea dintre mediul privat și stat în atragerea de fonduri europene și implementarea acestora ar trebui să fie făcută prin niște pârghii clare și eficiente astfel încât lucrurile să nu se blocheze la un minister sau la altul, în devize sau avize și să curgă fluent. PNRR-ul aduce mari beneficii și este nevoie de accesăm acele fonduri pentru a continua procesul de modernizare al României.

Cu toate provocările contextului economic actual, o intersectare a 4 crize: pandemia COVID 19, lipsa de componente electronice, creșterea prețurilor la energia electrică și gaze naturale, creșterea prețurilor la materii prime; evenimente cu un impact puternic negativ asupra sectorului auto național; după doi ani succesivi de scădere a producției în sectorul auto la nivel global și cu provocări majore la orizont pentru acest sector (electrificare, decarbonizare, noi schimbări în mobilitate), impunerea de modificări legislative financiare ar împovăra și mai mult domeniul auto.

Compania Continental susține autoritățile în procesul de creștere a ratei de vaccinare. De ce trebuie ținut seama, în schimb, vizează metodele introducerii certificatului verde astfel încât acestea să permită desfășurarea activității în companie, cu atât mai mult în unitățile de producție, la parametri optimi.

Cea mai relevantă pentru un viitor sustenabil este investiția în educație, de care România are nevoie pentru a rămâne competitivă în ceea ce privește atragerea de investiții viitoare.

Wall-Street.ro: Ce măsuri de protecție aveți pentru a proteja angajații de o epidemie covid?

Christian von Albrichsfeld: Activitatea în centrele de producție se desfășoară în condiții normale, cu o atenție sporită acordată măsurilor de prevenție luate, respectând recomandările autorităților. În contextul creșterii alarmante a cazurilor de coronavirus în rândul populației, în rândul angajaților s-a reîntărit mesajul a opta pentru munca de acasă oriunde prezența lor fizică în companie nu este obligatorie din perspectiva activității desfășurate sau a situațiilor ce necesită soluționare urgentă.

Totodată, în ceea ce ne privește, recomandăm ferm angajaților să respecte îndemnurile Organizației Mondiale a Sănătății și ale medicilor, respectiv, să se vaccineze. Considerăm că o ieșire din această criză sanitară ce lovește în toate aspectele vieții este imunizarea prin vaccin. Tocmai de aceea ne-am implicat încă de la început în înființarea și amenajarea a două centre publice de vaccinare la Timișoara și Sibiu, am organizat campanii mobile de vaccinare direct în incinta locațiilor noastre pentru a facilita angajaților cu program mai puțin flexibil oportunitatea de a se imuniza, am organizat webinarii cu profesori renumiți din domeniul sanitar, sesiuni de discuții cu medici care au venit să discute individual cu angajații direct la locul de muncă și am condus numeroase campanii de conștientizare interne și externe.

Wall-Street.ro: Cum a evoluat piața de anvelope anul acesta în România? Au câștigat teren anvelopele all season în detrimentul celor de iarnă? Crește cererea de anvelope pentru SUV-uri?

Christian von Albrichsfeld: Suntem martorii unei creșteri pronunțate a nivelului de achiziție de anvelope pe parcursul anului 2021, comparativ cu 2020, creșteri similare, de altfel, cu alte domenii de activitate și piețe. Am resimțit această creștere pe toate segmentele de produse, într-adevăr anvelopele all-season având cel mai mare procent de evoluție, comparativ cu anii trecuți.

Motivația clientului final este cea a simplității în utilizare (se evită astfel înlocuirea anvelopelor de două ori pe an), iar marcajele de pe anvelopele all-season se încadrează în același cadru legal ca și la anvelopele de iarnă. De asemenea, un factor important îl reprezintă și iernile relativ blânde din regiune în ultimii ani, care fac anvelopele all-season o alegere atractivă.

Achiziția anvelopelor all-season influențează atât vânzările de anvelope de iarnă, cât și de vară, fără o estimare clară asupra cărui segment (vară/iarnă) impactul este mai mare. Odată cu înregistrarea de creșteri pe toate segmentele, am înregistrat creșteri și pe segmentul anvelopelor pentru SUV, acest fapt fiind în strânsă legătură cu nivelul de vânzări al acestor modele în ultimii ani.

Wall-Street.ro: La ce valoare au ajuns investițiile anul acesta și ce planuri aveți pentru 2022?

Christian von Albrichsfeld: În luna martie a anului viitor, după prezentarea rezultatelor financiare la nivel de concern, vom prezenta și în România informațiile cu privire la investițiile efectuate în 2021. Menționăm că, în perioada 1999-2020, Continental a investit circa 2 miliarde de euro în activităţile din România.

Continental, cel mai mare producător de componente auto din România, deţine 7 unităţi de producţie şi 4 centre de inginerie în Timişoara (componente electronice, anvelope, curele de transmisie și conducte de aer condiționat din aluminiu), Sibiu (componente electronice), Carei (furtunuri), Nădab (furtunuri), Braşov şi Iaşi.

Grupul Continental este al doilea mare producător european de componente auto şi anvelope.

Sursa foto: Continental

