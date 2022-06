Dacă intenționați să călătoriți cu mașina în altă țară din UE sau doriți să închiriați o mașină pe durata șederii în străinătate, trebuie să rețineți că regulile de circulație diferă de la o țară la alta. Asigurați-vă că aveți un permis de conducere valabil și o asigurare auto corespunzătoare.

Când călătoriți cu mașina în altă țară din UE, asigurați-vă că permisul de conducere și asigurarea auto sunt valabile în țările pe care le vizitați.

Dacă permisul v-a fost eliberat de o țară din UE, îl puteți folosi peste tot în UE.

Pot conduce în alt stat cu permis sau certificat provizorii?

Înainte de plecare, asigurați-vă că permisul este încă valabil. Dacă permisul expiră pe durata unei călătorii în străinătate, acesta își pierde automat valabilitatea și s-ar putea să nu fie recunoscut în alte țări.

Atenție! Nu puteți conduce în altă țară cu un permis sau un certificat provizoriu.

Începând din 2013, toate permisele noi eliberate în UE respectă un model european standard - au forma unui „card bancar" din plastic cu fotografia titularului și cu elemente de securitate îmbunătățite.

Încă mai puteți folosi permisul emis anterior, dar acesta va fi înlocuit cu noul model în momentul în care îl reînnoiți (sau, cel târziu, până în 2033).

Categoriile de permise de conducere recunoscute în Europa sunt următoarele: AM, A1, A2, A, B, BE, B1, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D și DE.

Permisul de conducere și polița de asigurare civilă auto nu sunt singurele documente pe care trebuie să le ai în torpedou.

Pentru o interacțiune cât mai bună cu organele de control, va trebui să mai ai asupra ta următoarele acte:

cartea de identitate;

Cartea Verde, asociată poliței de asigurare pentru răspundere civilă auto;

pașaportul (pentru destinațiile din afara Uniunii Europene);

asigurarea medicală;

certificatul de înmatriculare, cu viza ITP valabilă.

Ce fac dacă am pierdut permisul de conducere sau mi-a fost furat?

Dacă v-ați pierdut sau vi s-a furat permisul de conducere în timpul unei călătorii în străinătate, contactați poliția locală și consulatul sau ambasada țării dumneavoastră pentru a raporta această situație. Consulatul va lua legătura cu autoritățile naționale care v-au eliberat permisul de conducere (pentru a verifica dacă acesta nu era restricționat, suspendat, anulat sau revocat).

Pe baza informațiilor primite de la consulat, poliția v-ar putea elibera un document provizoriu care vă permite să conduceți pentru scurt timp în țara în care vă aflați.

Atenție! Vă puteți înlocui permisul doar în țara în care aveți reședința obișnuită.

Permisele și certificatele provizorii eliberate pentru a înlocui temporar permisele pierdute sau furate nu sunt în mod automat recunoscute în alte țări din UE. În acest caz, cele 27 de state membre ale UE + Islanda, Liechtenstein și Norvegia

Valabilitatea asigurării auto

Asigurarea de răspundere civilă emisă în țara de origine vă oferă acoperire peste tot în UE.

Plăcuțele de înmatriculare reprezintă dovada faptului că dețineți o asigurare de răspundere civilă. Aceasta înseamnă că poliția din altă țară nu vă va opri, în mod normal, doar pentru a verifica dacă sunteți asigurat. În cazul în care călătoriți cu o remorcă, trebuie ca și aceasta să fie asigurată. În unele țări din UE, trebuie să aveți o asigurare separată pentru remorcă. Întrebați asiguratorul înainte de a pleca în străinătate.

Este preferabil să aveți întotdeauna la dumneavoastră polița de asigurare propriu-zisă. Aceasta va facilita procedurile în cazul în care sunteți implicat într-un accident sau controlat de poliție.

Atenție la regulile de circulație. În multe state UE acestea diferă față de România

Normele privind siguranța rutieră și regulile de circulație pot fi diferite de la o țară la alta. Iată câteva exemple:

Utilizarea centurii de siguranță este obligatorie în toate autovehiculele, inclusiv în autocare și microbuze, în toate țările din UE.

Copiii trebuie să poarte centură în scaune specifice vârstei în autoturisme și camionete și, pe cât posibil, în celelalte tipuri de autovehicule.

Utilizarea telefonului mobil la volan, fără un dispozitiv hands-free, este interzisă în aproape toate țările UE.

Nivelul alcoolemiei admise la volan diferă de la o țară la alta, iar în unele țări este zero.

Limitele de viteză diferă în funcție de tipul de drum și vehicul.

Sunt obligatorii echipamentele de siguranță, atât în autovehicule, cât și pentru bicicliști.

În unele țări, este obligatorie utilizarea luminilor de zi și/sau a anvelopelor de iarnă.

Pe șoselele din Cipru, Irlanda și Malta se circulă pe partea stângă.

UE a luat măsuri de îmbunătățire a siguranței rutiere, inclusiv de sancționare a infracțiunilor rutiere comise în altă țară din UE. Aceasta înseamnă că, atunci când comiteți o infracțiune rutieră în altă țară, s-ar putea să primiți amenda prin poștă acasă!

Sfaturi, în loc de concluzie

este bine să aveți la dumneavoastră și niște copii ale actelor, nu doar actele în original;

mașina trebuie să fie în stare cât mai aproape de impecabilă și să respecte normele de poluare;

trebuie verificată starea anvelopelor periodic, pe toată durata deplasării;

în cazul în care în mașină se află copii, este obligatoriu ca aceștia să fie așezați în scaune specifice vârstei și să poarte centură de siguranță;

în ciuda tehnologiei avansate prezenta la bordul unei mașini, este recomandat să aveți și hărți clasice cu traseele rutiere și ghiduri cu informații utile;

este imperios necesar să aveți incluse, în bagaje, medicamente.

Sursa foto: Shutterstock

