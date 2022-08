Top 5 cele mai ieftine mașini electrice second hand din România

Deși este introdus la categoria „cvadriciclu”, un fel de scuter cu 4 roți, Renault Twizy are 4 roți, volan și 2 locuri. Deci, se poate considera mașină, deși nu prea arată. Este, însă, în momentul de față, cel mai ieftin automobil electric second hand pe care îl poți cumpăra de pe site-urile specializate din România.

Cel mai ifetin Twizy costă 4.350 de euro, este fabricat în 2013 și are la bord doar 38.000 de kilometri parcurși.

Twizy este mașinuța perfectă de oraș, mai ales pentru cei care adoră deplasările pe două roți, dar nu au curaj și nici permis pentru a se urca pe un scuter sau motocicletă. Din punct de vedere constructiv, Twizy are două locuri, unul în spatele celuilalt, exact ca pe motocicletă, însă are și un fel de caroserie, care aduce mai mult a „roll cage”.

Autonomia nu este punctul forte, producătorul anunță 100 de kilometri între încărcări, dar nici nu este nevoie de mai mult, pentru că este foarte ușoară. Are un motor de 17 cai putere, 57 newton metru, viteza maximă este de 80 km/h, iar bateria are o capacitate de 6,1 KwH. Caroseria cântărește doar 474 de kilograme, are o lungime de 2,33 de metri și o lățime de numai 1, 23 de metri. Un aspect demn de luat în seamnă este și portbagajul, care are doar 31 de litri. Însă, nu te duci lsă faci cumpărături pentru o săptămână, la supermarket, cu Renault Twizy.

Pro

Manevrabilitate

Consum

Autonomie

Consum

Ideal pentru oraș

Contra

Doar 2 locuri

Portbagaj minuscul

