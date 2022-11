Ford critică decizia guvernul britanic de a impozita mașinile electrice din 2025

Marea Britanie vrea să înceapă să strângă bani și de la posesorii de mașini electrice din Regat. Conform cancelarului Jeremy Hunt, impozitarea EV-urilor va începe în primăvara lui 2025, iar mutarea este criticată de industrie, cei de la Ford spunând că impozitarea ar încetini trecerea la mașini electrice, oamenii fiind îndepărtați din cauza costurilor crescute.

Pe șoferii de electrice din Marea Britanie îi așteaptă o schimbare de statut, începând cu aprilie 2025. Oficialitățile de la Londra au anunțat că mașinile electrice vor fi aliniate la grila de impozitare la care se supun și celelalte autovehicule de pe drumurile britanice. Deși cei din Royal Automobile Club (RAC) consideră că această decizie nu va impacta aplombul cu care clienții vin către mașinile electrice, alte voci, inclusiv Automobile Association (AA), susțin că publicul va fi mai greu de convins să treacă la EV-uri.

Ford, unul dintre constructorii care-și leagă istoria de piața din Albion, s-a arătat în dezacord cu decizia anunțată la finele săptămânii trecute. „Prin țintele pe care le avem deja pentru 2030 și, respectiv, pentru 2035, Marea Britanie se află pe un drum clar către electrificare, fiind una dintre țările fruntașe, la acest capitol, din G7,” a spus Tim Slatter, președintele Ford UK. Acesta se referă la planul aprobat al guvernanților de a înceta comercializarea de mașini și utilitare noi alimentate de combustibili fosili în 2030. Ulterior, în 2035 toate vehiculele noi din UK vor fi nepoluante conform aceleiași strategii.

Slatter este de părere că oficialii ar trebui să plece urechea la cererile din piață și să ia în calcul implementarea setului de reguli pentru Zero-Emission Vehicles (ZEV Mandate) propus de Ford. Această mișcare, consideră Ford, ar avea efecte benefice în piață, producătorul spunând deja, în noiembrie, că procesul de electrificare fa duce la crearea a peste 40.000 de locuri de muncă.

„Din păcate, decizia de a începe, din 2025, să fie impozitate și EV-urile nu vine să încurajeze tranziția,” a subliniat omul de la vârful Ford UK. „Aceasta este o decizie căreia îi lipsește viziunea pe termen lung, mai ales în contextul în care nu am ajuns în punctul în care electricele și mașinile tradiționale să joace, de la egal la egal, din punct de vedere al costurilor de achiziție și exploatare. Până când vom ajunge în punctul de paritate financiară dintre cele două opțiuni ar trebui să continuăm să încurajăm tranziția, mai ales în cazul vehiculelor comerciale.”

În România, sunt favorizați în continuare pe posesorii de electrice și hibride

La noi în țară, cei care aleg să-și achiziționeze o mașină hibridă sau una electrică 100% trebuie să știe că există, în continuare, facilități fiscale. Astfel, posesorii de EV-uri (mașini 100% electrice) sunt scutiți în întregime de la plata impozitului auto, în timp ce șoferii de hibride se bucură de o reducere cu 50% a valorii impozitului care, în cazul unui PHEV, este calculat ca în cazul unui automobil cu motor termic obișnuit.

În plus, statul român încurajează și prin alte metode tranziția către electrice. Prin programul Rabla Plus, cei care-și doresc să achiziționeze un EV pot să obțină un ecotichet cu o valoare de până la 10.000 de euro. În plus, există facilități și pentru operatorii de taxi care aleg să aibă mașini hibride sau electrice în flotă.

