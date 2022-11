CEO-ul Volkswagen recunoaște că sistemul de infotainment al grupului are probleme, vrea să le remedieze rapid

Thomas Schäfer, înlocuitorul lui Ralf Brandstätter la cârma Volkswagen și fost CEO al Skoda, nu se ascunde când vine vorba de lipsurile de pe partea de tehnologie a mașinilor sale. Omul de la vârful piramidei producătorului german a recunoscut că sistemul ce asigură infotainment-ul în aproape toate Volkswagen-urile de dată recentă are lipsuri și promite că vor veni îmbunătățiri atât la interfață, cât și la touchscreen-uri.

Producătorii auto știu că, în 2022, un automobil trebuie să ia note mari la capitole precum conectivitate sau infotainment, care nici nu existau în vocabularul clienților în urmă cu nici 20 de ani. În fuga către un viitor cu mașini ultra-inteligente, marii producători mai calcă și strâmb. Volkswagen a admis recent, prin vocea CEO-ului Thomas Schäfer, că a treia generație a sistemului de infotainment care echipează diverse modele ale grupului VAG are lipsuri. Aceste lipsuri au fost, evident, semnalate de clienți, dar și de presă, care au criticat și caracterul neintuitiv al meniurilor MIB3, dar și problemele touchscreen-urilor din modelele Volkswagen.

Volkswagen Golf 8 se numără printre modele care vin cu MIB3

„Știm ce avem de făcut pentru a îmbunătăți aceste sisteme,” spunea Schäfer, vorbind despre arhitectura digitală MIB3 în timpul Salonului Auto de la Los Angeles, când a subliniat că îmbunătățirile vor veni în cel mult doi ani. Germanul a spus că update-urile pe partea de soft vor începe să apară mult mai curând, primele chiar din iarna acestui an, dar noile elemente de hardware sunt cele care durează. „Nu putem vorbi încă de modificări pe partea de slidere, dar modificările care vin cu varianta 3.0 a soft-ului nostru vor remedia multe probleme,” a adăugat CEO-ul Volkswagen care a preluat această funcție în vară.

Mulți au fost cei care s-au plâns de diverse lipsuri ale MIB3, inclusiv meniuri stufoase, funcționalități care se blocau sau nu erau intuitive în folosire, dar și lucruri de bază pe care trebuia să le cauți cu mare atenție, ne fiind la îndemână. „Printre lucrurile care ne-au fost semnalate se numără și faptul că sliderele capacitive nu erau iluminate pe timpul nopții, ceea ce le făcea greu de utilizat,” a spus Schäfer referindu-se la controalele aflate sub touchscreen-ul unor modele ca Volkswagen ID.4. Toate acestea vor fi iluminate odată cu niște update-uri care vor veni în 2023.

Același sistem de infotainment echipează și modelele electrice ID, dar și mașini Skoda și Cupra

În plus, în urma îmbunătățirilor, întreaga arhitectură digitală se va mișca mai bine, iar viitoarele împrospătări over-the-air vor ajunge la clienți mai des. CEO-ul VW a spus că, în urma tuturor nemulțumirilor din piață, șefii din Wolfsburg se întâlnesc lună de lună pentru a analiza progresele făcute în această zonă. În viitor, Volkswagen-urile vor avea o arhitectură mai „logică”, primele 10 cele mai folosite funcționalități fiind pe butoane fizice, iar următoarele 20 vor fi la doar o atingere distanță, pe touchscreen-uri. „În trecut, am înfundat diverse funcționalități și nu i-am ajutat pe clienți nici când am schimbat locația unor anumite funcții, dar asta se va schimba.”

Citeste si: Top 5 cele mai rapide mașini de serie în 2022

Trinity, Volkswagen-ul electric al viitorului, nu va veni prea curând

Fostul CEO al Grupului Volkswagen, Herbert Diess, își dorea ca Trinity, vârful gamei electrice a Volkswagen, să ajungă pe piață în 2026. Noul model, care trebuia să fie asamblat la o uzină de două miliarde de euro blindată cu tehnologii de ultimă generație, a fost, însă, pus pe planul doi de noul CEO al grupului, Oliver Blume. Astfel, Trinity ar putea să intre în producție abia la finele acestei decade.

Volkswagen mizează, actual, pe gama de modele ID pe segmentul electric

Planurile inițiale prevedeau lansarea noii platforme SSP concomitent cu deschiderea noii uzine de lângă Wolfsburg. Blume, însă, s-a arătat reticent cu privire la nevoia deschiderii unei fabrici noi, grupul evaluând acum posibilitatea de a produce modelul Trinity în cadrul actualei uzine din orașul natal al Volkswagen. Se pare că Blume a fost forțat să reducă unele ținte mărețe trasate de Diess, considerate de unii insideri ca fiind prea ambițioase. Fostul CEO își dorea ca Volkswagen să intre în duel direct cu Tesla, americanii asamblând un Model Y de trei ori mai repede decât le ia germanilor să scoată un ID.3 de pe linie.

Citeste si: Mazda investește 11 miliarde de dolari în electrificare, un EV...

Sursa foto: Shutterstock.com, Volkswagen

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Mihai Fira este reporter auto Wall-Street.ro din toamna lui 2022. Înainte de a se alătura echipei, Mihai a colaborat cu mai multe publicații din domeniul auto, atât românești cât și străine. El și-a început cariera ca jurnalist în mediul online, ca editor al site-lui Pitstops.ro, cel mai important portal românesc de motorsport din România. Mihai a colaborat și cu BMWBlog.ro, sursa oficială de știri despre producătorul bavarezi, dar și cu... Mai multe articole scrise de Mihai Fira »

Te-ar putea interesa și: