Volkswagen dă startul lansărilor la CES 2023 cu premiera mondială a berlinei electrice ID.7

Volkswagen se îndreaptă către Las Vegas cu un bagaj de cală extrem de important: cel de-al șaselea model din familia ID. a producătorului german care este dedicată automobilelor electrice. Vorbim despre Volkswagen ID.7 care a fost prezentat în premieră, acoperit cu un camuflaj digital, înainte de a „parca” la standul mărcii la Consumer Electronics Show între 5 și 8 ianuarie.

Volkswagen continuă trendul prezentărilor auto la Consumer Electronics Show (CES) și va dezvălui la ediția din acest an un nou model electric din gama ID, respectiv berlina ID.7 care va ajunge, în viitor, să fie comercializată pe trei continente. Mașina va fi prezentată ascunsă sub un camuflaj aparte ce combină o vopsea specială cu mai multe straturi și efecte electroluminescente ce acoperă cel de-al șaselea model 100% electric al Volkswagen în nuanțe de albastru și oranj sub o schemă neagră în stil 8-bit interactivă cu 22 de zone ce pot fi controlate separat.

Venirea noului Volkswagen ID.7 a fost deja pregătită de către constructorul din Wolfsburg care a prezentat, în China, conceptul ID.Aero cu care berlina va împărți multe elemente de design. Mașina folosește platforma modulară MEB și versiunile de top vor avea o autonomie de până la 700 de kilometri în ciclu WLTP. „Volkswagen ID.7 este doar unul dintre cele 10 modele pe care ne dorim să le lansăm până în 2026 și vine pentru a umple un gol în familia noastră de mașini electrice,” a spus Thomas Schäfer, CEO al Volkswagen Passenger Cars.

O serie de echipări standard, care sunt rezultatul consultărilor dintre Volkswagen și clienții săi, au fost deja menționate de germani, cum ar fi HUD-ul cu realitate augmentată, un ecran mai mare pe consola centrală (15 inch) cu un concept nou, slidere luminate pe display, dar și o reorganizare a meniurilor pentru a aduce în față setările pentru aerul condiționat. Acesta are mai multe funcții inteligente, el pornind, grație senzorilor de la bord, în momentul în care șoferul se apropie de mașină. În plus, în funcție de locurile ocupate din mașină, sistemul direcționează diferit jeturile de aer prin habitaclu.

Volkswagen a livrat deja mai bine de o jumătate de milion de modele din familia ID., iar germanii speră că ID.7 va fi un „model global” ce va deveni popular grație unui interior spațios, faciliat de ampatamentul de 2,97 metri. Volkswagen va vinde ID.7 pe piețele din Europa, America de Nord și China, iar constructorul din Wolfsburg speră ca, până în 2025, aproximativ 80% din mașinile pe care le asamblează să aibe platforma MEB la bază.

