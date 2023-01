Constructorul auto francez Renault SA a oferit unele concesii partenerului japonez Nissan Motor Co., în încercarea de a ajunge la un acord vizând reformarea alianţei lor, alianţă care datează de peste două decenii, au declarat pentru Bloomberg surse din apropierea acestui dosar.

Consiliul director de la Nissan urmează să se reunească la începutul săptămânii următoare, pentru a discuta mai multe propuneri venite de la Renault, au dezvăluit sursele care au dorit să îşi păstreze anonimatul. Printre concesiile venite de la Renault se numără şi asigurări care să răspundă îngrijorărilor Nissan cu privire la protejarea proprietăţii sale intelectuale, unul din punctele dificile care a apărut pe parcursul negocierilor, au precizat sursele, conform Agerpres.ro.



În plus, există şi o recunoaştere din partea Renault că Nissan ar putea investi mai puţin decât spera grupul francez, în divizia sa de automobile electrice Ampere, au adăugat sursele. Renault estimează că divizia sa Ampere ar putea fi evaluată la 10 miliarde de euro şi intenţionează să demareze o ofertă publică iniţială pentru Ampere în a doua jumătate a acestui an, în funcţie de condiţiile de pe piaţă. Însă Nissan nu este de acord că această evaluare şi deocamdată nu a luat o decizie cu privire la o investiţie în divizia Ampere. Există posibilitatea ca la final Nissan să preia o participaţie mai mică de 15% la Ampere, cum intenţiona iniţial, au mai dezvăluit sursele.



Bloomberg precizează că deşi Renault face eforturi pe ultimii paşi pentru a ajunge la un acord de reformare a alianţei cu Nissan, concesiile oferite partenerului nipon sunt minore iar principala preocupare a grupului francez este punerea în aplicare a planului său strategic şi îmbunătăţirea profitabilităţii. Aceste eforturi încep să dea rezultate, în condiţiile în care acţiunile Renault au înregistrat o creştere de aproape 75%, după ce la începutul lunii martie 2022 au atins un minim istoric.



Renault şi Nissan au un parteneriat din 1999, în care Renault deţine 44,3% din acţiunile Nissan, în timp ce Nissan controlează un pachet de 15% din acţiunile Renault, dar nu are drepturi de vot la grupul francez. Alianţa Renault-Nissan, extinsă în 2016 prin includerea Mitsubishi, a devenit unul dintre cei mai mari producători mondiali de automobile.



Renault speră să convingă Nissan să investească în divizia sa specializată pe producţia de vehicule electrice, în timp ce Nissan doreşte ca Renault să îşi reducă participaţia de 43% pe care o deţine la Nissan. O reechilibrare a alianţei ar însemna că Renault îşi va vinde 28% din participaţia la Nissan, astfel încât fiecare din cei doi parteneri să deţină fiecare 15% din acţiunile celuilalt.



Conform propunerilor care sunt în prezent discutate, Nissan nu va permite ca tehnologia sa hibridă e-Power să fie împărţită cu divizia Horse, o entitate care ar urma să regrupeze operaţiunile Renault din domeniul motoarelor cu ardere internă. Horse ar urma să fie un parteneriat deţinut în proporţii egale de Renault şi grupul auto chinez Geely.



Preşedintele Renault, Jean-Dominique Senard şi directorul general Luca de Meo sunt aşteptaţi să participe la următoarea reuniune a consiliului de coordonare a alianţei Renault-Nissan, care va avea loc la finele acestei luni, susţin sursele care precizează însă că nu a fost luată încă nicio decizie cu privire la posibilitatea semnării unui acord la această reuniune.



Renault Group se bazează pe complementaritatea celor 5 mărci ale sale - Renault - Dacia - Lada - Alpine şi Mobilize - şi propune clienţilor săi soluţii de mobilitate durabile şi inovatoare. Prezent în peste 130 de ţări şi având peste 170.000 de salariaţi, Grupul a vândut 2,9 milioane de vehicule în 2020.

