Polițele RCA pot să fie comparate și contractate direct pe site-ul Autovit.ro

Autovit.ro pune la dispoziția utilizatorilor posibilitatea de a contracta asigurări de răspundere civilă prin intermediul platformei dedicate RCA, accesibilă la www.rca.autovit.ro. În doar câteva minute, polițele RCA se pot emite online, pe platformă fiind disponibile oferte de la cei mai importanți asiguratori auto de pe piața din România, se arată într-un comunicat Autovit.ro.

Utilizatorii Autovit.ro pot compara toate ofertele existente pe piață și pot alege cea mai ieftină asigurare pentru ei, indiferent unde se află sau ce dispozitiv aleg sa folosească. Plata se face cu cardul, polița este transmisă pe adresa de mail, iar datele mașinii rămân salvate pe platformă. Astfel, în mai puțin de 5 minute orice posesor auto își poate reînnoi polița RCA urmând ca, înainte de expirare, să primească o notificare pentru reînnoirea asigurării auto.

Pentru emiterea online a polițelor RCA, Autovit.ro colaborează cu Safety Broker de Asigurare SA, iar utilizatorii sau vizitatorii platformei pot încheia, astfel, contracte direct cu cei mai importanți asiguratori de pe piață. Platforma Autovit.ro dedicată RCA este gestionată direct de Safety Broker de Asigurare, care răspunde de informațiile publicate, precum și de încheierea și executarea contractelor de asigurare. Safety Broker de Asigurare este cea mai mare societate de brokeraj de pe piaţa locală, cu o cotă de piaţă de aproape 8%.

„Parteneriatul cu Safety Broker de Asigurare SA, face parte din strategia noastră de a extinde utilitatea platformei Autovit.ro și de a veni în întâmpinarea utilizatorilor, vizitatorilor sau a dealerilor auto cu servicii concrete, complete și integrate pentru oricine este interesat de vânzarea sau achiziția unei mașini. În ultimii ani am fost foarte atenți la nevoile pieței și am observat că se pune un accent tot mai mare pe informare, accesibilitate și celeritate. Motiv pentru care am început să construim un ecosistem de servicii, care să transforme Autovit.ro în cea mai mare platformă online INTEGRATĂ de anunțuri auto din România. De la generarea rapoartelor de istoric auto, la accesarea creditelor pentru cumpărarea unei mașini și continuând cu emiterea poliței RCA direct de pe site”, a declarat Andrei Dumuța, General Manager Autovit.ro.

În 2021, Autovit.ro a integrat in platforma serviciul de generare a rapoartelor de istoric auto pentru a crește nivelul de informare al utilizatorilor și pentru a crea premisele unor tranzacții auto sigure și corecte. De asemenea, anul trecut, Autovit.ro a venit în sprijinul utilizatorilor cu posibilitatea accesării unui credit de nevoi personale pentru achiziționarea unei mașini noi sau second-hand, direct din platforma online.

