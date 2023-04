Mașină nouă sau mașină la mâna a doua? Care investiție este mai avantajoasă?

Dacă te-ai hotărât că este momentul să îți schimbi mașina sau să îți cumperi una, cu siguranță că ți-a trecut prin gând aspectul legat de tipul achiziției: nouă sau second hand. De cele mai multe ori, decizia este luată în funcție de bugetul stabilit, însă există mulți șoferi, cu sau fără experiență și cunoștințe despre autovehicule, care aleg chiar și mașini utilizate, chiar dacă bugetul le permite și opțiunea din showroom.

De asemenea, dacă ai ajuns pe această pagină, cel mai probabil te întrebi care este cea mai bună alegere: o mașină nouă sau una second hand? Ambele au avantaje și dezavantaje, așa că trebuie să iei în considerare ce este mai important pentru tine și pentru nevoile tale.

Avantajele unei mașini noi

Principalul beneficiu pe care o mașină nouă îl are este că nu îți va da bătăi de cap și nu vei avea griji cu privire la istoricul acesteia. Când te urci la volanul unei mașini noi ai garanția că te bucuri de ea în cea mai bună formă a ei, după ce a trecut de toate testele și verificările în ceea ce privește siguranța și calitatea.

Desigur, chiar și în cazul unei astfel de mașini pot apărea oricând probleme neașteptate, însă, fiind vorba despre un autoturism nou, acesta beneficiază de o garanție extinsă. Astfel, pentru o perioadă de minim 3-5 ani, vei beneficia de o protecție suplimentară în ceea ce privește erorile și stricăciunile de fabricare sau asamblare.

Un alt avantaj important este tehnologia. Mașinile noi vin cu cele mai noi caracteristici și tehnologii, cum ar fi sistemul de navigație GPS, camere pentru parcare în sistem 360 de grade, asistență la parcare, senzori de parcare și multe altele. De asemenea, noile modele au cele mai noi standarde de siguranță, inclusiv airbag-uri și sisteme de frânare avansate.

Dezavantajele unei mașini noi

Prețul este unul dintre principalele dezavantaje ale unei mașini noi. În general, mașinile noi sunt mult mai scumpe decât cele second hand, iar mașina se devalorizează cu câteva procente considerabile chiar din momentul în care părăsește showroom-ul. În primul an de la înmatriculare, deprecierea unei mașini ajunge, în medie, până la 25-30%.

În ceea ce privește costurile de întreținere, revizie și reparație, acestea sunt considerabil mai mari pentru mașinile noi. Piesele de schimb, consumabilele și manopera (prin uneltele necesare) sunt mai scumpe, dat fiind faptul că sistemele și tehnologiile se schimbă destul de rapid, iar trendul tinde în continuare către digitalizare.

Asigurările obligatorii sau cele casco sunt și ele mai mari, iar în cazul mașinilor noi achiziționate prin sistem de leasing, asigurarea casco este obligatorie, deci acest cost nu poate fi evitat în funcție de preferințele proprietarului.

Avantajele unei mașini second hand

Când privești în ansamblu toate dezavantajele financiare pe care achiziția unei mașini noi le impune, anunțurile cu mașini Germania care inundă internetul parcă nu mai par atât de deranjante și chiar încep să îți facă cu ochiul.

Pentru că am prezentat aspectul financiar ca fiind cel mai mare dezavantaj al mașinilor noi, este natural că pentru mașinile second hand, cel mai mare avantaj este prețul. De obicei, o mașină second hand este mult mai ieftină decât una nouă și îți permite să economisești o sumă semnificativă din bugetul personal. De asemenea, gama de opțiuni disponibile este mult mai variată și chiar și modelele din gama de lux devin mult mai accesibile pentru bugete diferite.

Este drept că asigurarea nu este întotdeauna mai avantajoasă, având în vedere că mașinile mai vechi nu sunt aliniate cu standardele europene de poluare, fiind taxate mai aspru. Cu toate acestea, costul pieselor de schimb este mai mic, iar acestea pot fi achiziționate chiar și de la dezmembrări. De asemenea, datorită prețului mai mic, poți optezi pentru o mașină mai veche, dar cu mai multe opțiuni, de la pachetele de drumuri grele, sistemele multimedia, trape, geamuri electrice sau materialul interiorului, până la încălzirea în scaune.

Pentru a beneficia de cele mai bune opțiuni, poți cere consultanță specializată de la specialiști în domeniu, care te vor ajuta să faci cea mai bună și informată decizie.

Sursa foto: unsplash.com

