Elon Musk, despre femeia care a pus benzină în Tesla: Obiceiurile vechi dispar greu

Tesla Model Y se numără printre cele mai populare modele electrice de pe piață, crossover-ul compact al companiei americane fiind lider de vânzări pe mai multe piețe europene. Nu ar fi, deci, o surpriză să te întâlnești cu o Tesla Model Y pe șosea, dar aceasta ar fi o prezență mai puțin firească în fața unei pompe dintr-o benzinărie. O șoferiță din Albion, „la capătul unei zile foarte lungi”, a uitat că mașina sa are nevoie de curent, nu de benzină, și a fost filmată cum încearcă să-și realimenteze Model Y-ul.

Happens from time to time. Habits die hard.— Elon Musk (@elonmusk) May 7, 2023