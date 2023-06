Ce este important să știi despre întreținerea mașinii

Pentru orice șofer, indiferent dacă este experimentat sau începător, cel mai important lucru este ca mașina să fie în cele mai bune condiții pentru a conduce în siguranță, indiferent de distanța pe care o are de parcurs. Pentru șoferii începători, îngrijirea corespunzătoare a mașinii este și mai importantă, pentru că trebuie să fie atenți 100% la drum fără a se gândi constant la buna funcționare a mașinii.

O mașină care este în cea mai bună stare de funcționare, complet echipată, este cheia pentru călătorii sigure, fără defecțiuni sau incidente. Întreținerea mașinii include revizii, teste și reparații care pot părea o provocare. Însă specialiștii și mecanicii din service știu exact ce trebuie să facă pentru ca mașina să fie în cea mai bună stare. Dacă nu știi ce trebuie să faci pentru întreținerea mașinii, este recomandat să apelezi la centre specializate.

Care este rolul reviziei unei mașini

Viața modernă înseamnă folosirea frecventă a mașinii la cumpărături, pentru a merge la birou sau la diverse activități ori în călătorii la drum lung. Atunci când cumperi o mașină, mai ales dacă este prima pe care o deții sau dacă ești șofer începător, îți dorești să te poți baza pe ea și să aibă o durată de viață cât mai lungă. Pentru a te bucura de aceste lucruri, este important să te asiguri că îi faci o revizie completă la intervalul de timp recomandat de producător.

Verificarea mașinii (revizia) este momentul ideal pentru a te asigura că nu există defecțiuni pe care nu știi să le recunoști. Este important să mergi la verificările periodice ale mașinii și să urmezi toate sfaturile pentru întreținerea și mentenanța acesteia. Toate componentele mașinii sunt importante, așa că este necesar să fie îngrijite constant și schimbate în cazul în care nu mai funcționează complet. În această etapă, poți alege piese noi pentru a le schimba pe cele care nu mai funcționează sau, dacă ești în căutarea unei alternative mai economice, poți apela la un centru de dezmembrari auto.

Verificarea tehnică diferă de la o mașină la alta, așa că este recomandat să alegi un service auto autorizat, de încredere, care are experiență cu marca ta de mașină. Dacă ai cumpărat o mașină nouă, este important să respecți termenele pentru revizie indicate de producător pentru a nu pierde garanția. În general, revizia mașinii se face la 10.000-15.000 km sau la aproximativ 1 an, mai ales dacă folosești mașina foarte des sau în condiții de drum mai accidentat.

Ce presupune revizia mașinii

Cele mai frecvente verificări și înlocuiri care se fac în timpul unei revizii sunt:

Schimbarea filtrelor. Funcționarea corectă a unei mașini depinde, în mare parte, de evitarea impurităților sau a corpurilor străine care ar putea pătrunde în mașină. Filtrele (de aer, de polen etc.) au o anumită durată de viață, de aceea este recomandat să fie schimbate pentru ca motorul să funcționeze fără probleme.

Verificarea sistemului de iluminare . Unele tipuri de faruri devin mate în timp, ceea ce poate pune în pericol siguranța pasagerilor. De aceea, în cadrul reviziei, farurile sunt tratate cu soluții speciale pentru a permite trecerea luminii.

Verificarea plăcuțelor de frână . Plăcuțele de frână sunt piese pe care este necesar să le schimbi atunci când nu mai funcționează corespunzător. Nu există un anumit număr de kilometri la care acestea trebuie să fie înlocuite, acest lucru depinde de frecvența și modul în care conduci mașina.

Verificarea climei . Igienizarea sistemului de climatizare al mașinii se face anual cu scopul de a preveni apariția alergenilor sau a bacteriilor care îți pot pune sănătatea în pericol.

Verificarea sistemului de direcție. Este important ca geometria roților să fie făcută la intervale periodice pentru a putea controla corespunzător direcția de rulare a mașinii. Acest lucru este esențial pentru prevenirea accidentelor.

Schimbarea lichidelor. Există mai multe tipuri de lichide care asigură buna funcționare a mașinii și care trebuie să fie completate sau schimbate frecvent. Schimbarea uleiului de motor se face la aproximativ 10.000 de km, iar antigelul și lichidul de frână se completează frecvent pentru a ajunge la nivelul recomandat de producător.

Unele recomandări pentru întreținerea mașinii sunt ignorate frecvent de către posesorii de mașini, însă acestea sunt esențiale pentru ca aceasta să funcționeze în cele mai bune condiții pentru mai mult timp. Este important să respecți indicațiile de mentenanță ale producătorului și ale specialiștilor pentru a te bucura de călătorii fără incidente.

Sursa foto: Shutterstock.com

