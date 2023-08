Rolls-Royce prezinta La Rose Noire, o decapotabilă unicat care costă 30 milioane euro

Rolls-Royce îți va vinde noul său coupe electric denumit Spectre contra unei sume ce sare cu ușurință de 400.000 de euro. Dacă, însă, vrei ca britanicii să-ți construiască, după propriile tale specificații, o mașină, atunci trebuie să te pregătești să plătești o sumă echivalentă cu o treime din valoarea mult-visatelor spitale regionale care ar fi trebuit să răsară în România. Diferența este că La Rose Noire există, face parte dintr-o serie de patru decapotabile one of one și chiar poți rula cu ea pe șosea.