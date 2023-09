Volkswagen pregătește dimensiunea sportivă a electrificării prin conceptul ID GTI

Volkswagen nu s-a lăsat mai prejos cu ocazia Salonului Auto de la Munchen din 2023, cunoscut sub titulatura IAA Mobility 2023, și a prezentat conceptul care ne spune cum va arăta un posibil Golf GTI electric al viitorului. Conceptul ID GTI este, practic, o variantă sportivă a lui ID.2all și a fost prezentat sub forma unei machete în mărime naturală, fără habitaclu.

Un nou hot hatch pe baterii este pregătit în laboratoarele Volkswagen, dar, până atunci, germanii ne-au prezentat un antreu sub forma conceptului ID GTI. Inspirat de originalul Golf GTI, care a fost dezvăluit publicului cu ocazia Salonului Auto de la Frankfurt din 1975, acest prototip reprezintă o variantă sportivă a lui ID.2all. Volkswagen a confirmat deja că nume cunoscute din istoria sa - așa cum este și Golf - vor supraviețui tranziției la electrice, dar primul GTI electric ar putea să nu poarte celebrul nume.

Din punct de vedere estetic, ID GTI iese în evidență prin niște jante de mari dimensiuni cu un design inspirat de cel al originalului Golf GTI. Dunga roșie care mărginește partea frontală este un detaliu care nu putea lipsi, dar kit-ul optic exterior include și o bară față cu o gură de aer de mari dimensiuni, praguri generoase și evazări pe aripi. Lung de 4,1 metri, conceptul este mai lung decât actualul Polo (3,97 metri).

La interior, ID GTI vine cu o tapițerie inspirată din cea de pe Golfurile de odinioară, măciulia schimbătorului de vieze în formă de minge de golf fiind păstrată, dar sub o formă ușor diferită și cu o altă funcție: este folosită ca și controller pentru sistemul de infotainment. Acesta are și un mod retro prin care pe ecranul din spatele volanului sunt afișate ceasuri de bord care simulează aspectul instrumentarului analogic. De asemenea, mașina are capacitatea de a simula schimbările de viteză prin „GTI Experience Control”.

Volkswagen nu a oferit detalii tehnice, dar germanii au spus că o variantă de serie va avea un diferențial pe puntea față pentru o mai bună transmitere a puterii și o reducere a subvirăririi. Știm că, la bază, vorbim de micul ID.2all, care va ajunge în producție sub forma unui model citadin cu un preț de bază de sub 25.000 de euro. Toată producția va fi centralizată în Spania, iar ID.2 va avea și o versiune crossover în gama Volkswagen, pe lângă niște „frați” cu sigla Skoda (tot SUV) și un hot hatch Cupra.

În trecut, s-a vehiculat o autonomie de circa 450 de kilometri pentru versiunea de bază a lui ID.2, iar o accelerație de la 0 la 100 km/h în sub șapte secunde ar fi posibilă. GTI-ul s-ar mișca și mai bine de atât. Andreas Mindt, noul șef al departamentului de design Volkswagen, a declarat că a creionat conceptul ID.2all - dezvăluit în iarnă - cu gândul la o versiune GTI.

Deși interiorul nu a fost dezvăluit pe conceptul prezentat la Munchen, Volkswagen a spus că habitaclul va beneficia de două ecrane digitale, unul de 10,9 inci în spatele volanului și un al doilea de 12,9 inci pentru infotainment. Pentru mersul pe circuit, HUD-ul poate aficia harta unui circuit (se pare că doar Nordschleife a fost modelat în acest program) și cu mașina pe traseu pentru a observa parcursul tur după tur. Volkswagen spune că modelul de serie va putea găzdui cinci pasageri, iar portbagajul va avea un volum de 489 de litri.

Sursa foto: Volkswagen

