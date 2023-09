Lotus intră în arena super-berlinelor cu un model electric de peste 900 cai putere

Lotus nu a mai pus umărul la dezvoltarea unei berline încă din anii '90, când afilierea la General Motors i-a împins să dezvolte o versiune rapidă a lui Opel Omega. Astăzi, însă, datele problemei sunt cu totul altele astfel că primul model de familie dezvoltat de la cap la coadă de Lotus este o electrică cu 905 cai putere ce se vrea a fi răspunsul la Porsche Taycan și Tesla Model S Plaid.

Se numește Emeya, este galbenă - o culoare caracteristică constructorului din Hethel - și se aseamănă cu un coupe căruia i s-au mai pus două uși în spate. Britanicii spun că este vorba despre un „hyper-GT”, unul dintre cele mai rapide din lume, dar un grand turism are, în mod normal, doar două portiere. Lăsând lumea tenebroasă a nișelor din industria auto, cert este că noua Emeya va fi vârful de lance al Lotus atunci când va intra în producție anul viitor.

Dezvoltată pe platforma versatilă Electric Premium Architecture, noua mașină a celor de la Lotus a fost dezvăluită la doar 18 luni distanță de SUV-ul Eletre, demonstrând nevoia de creștere rapidă a vânzărilor pe care o simt cei de la Lotus. Cu proporții ceva mai compacte decât un Audi E-Tron GT, dar linii similare, Emeya abundă de elemente aerodinamice active menite să reducă rezistența la înainte și, astfel, să crească autonomia. Grila din bara față are o formă aerodinamică, iar difuzorul din spate ghidează aerul pe sub mașină. De asemenea, eleronul din spate se extinde la viteze mari și are o lățime de 100 milimetri.

Din punct de vedere vizual, modelul se aseamănă cu SUV-ul Eletre și se desprinde de sportivele mărcii. În față regăsim faruri formate din două boomeranguri pe care se află linii de LED-uri, deschizăturile mari și triunghiulare de sub zona iluminată fiind doar niște mărginiri ale gurii de aer centrale. În spate, partea centrală de sub portbagaj, marcată de linia de stopuri continuă, are deschideri vaste și în stângă, și în dreapta. Altfel, prin linia de coupe și lateralele bine definite prin volumele sale, Emeya face tot posibilul să dea senzația că este mai scurtă decât o arată fișa cu dimensiuni.

Ce performanțe are noul Lotus Emeya

Cu o suspensie activă care scanează drumul din față de 1.000 de ori pe secundă, Emeya oferă și performanțe deosebite. Varianta de top propune două motoare electrice legate la o baterie de 102 kWh. Puterea totală este de 905 cai putere și cuplul este de 984 Nm, îndeajuns pentru o accelerație de la 0 la 100 km/h în 2,8 secunde. Autonomia nu a fost confirmată, dar cei de la Lotus spun că cifrele sunt comparabile cu ce oferă Eletre: 600 kilometri pe modelul de bază, respectiv 490 de kilometri în cazul modelului mai rapid.

Cu o capacitate de încărcare de până la 350 kW prin fast-charging (DC), bateria lui Emeya se încarcă de la 10 la 80% în doar 15 minute, iar aproximativ 140 de kilometri de autonomie pot fi adăugați în doar 5 minute de încărcare la puterea maximă susținută de arhitectură. Cifrele exacte legate de autonomie vor fi prezentate ulterior, ca și prețurile. Pentru moment, Lotus a organizat un eveniment special, interactiv, pentru a prezenta Emeya la New York.

Interiorul mașinii este plin de tente sportive, pielea și alte elemente mai pretențioase combinându-se cu fibra de carbon care, de exemplu, acoperă partea din spate a scaunelor. Bancheta este împărțită și ea în două scaune independente, iar înăuntru există și ecrane pe care se proiectează imaginea camerelor din oglinzile retrovizoare. Un HUD de 55 inci prezintă toate datele și informațiile importante pe parbriz (o tehnologie dezvoltată in-house de Lotus Technologies, divizia de EV cu fonduri chineze a Lotus).

Consola centrală este dominat de un ecran principal ce rulează pe 5G cu posibilitatea de update-uri over-the-air, dar există și ecrane mai mici, unul pentru instrumentarul de bord, și altul pentru pasager. Există și butoane fizice pe consolă, dar accentul pe tehnologie este clar și face parte din direcția de viitor a Lotus. Legătura de rudenie estetică dintre Emeya și Eletre este și ea importantă, căci Lotus vrea să se concentreze pe EV-uri - chiar și pe unele cu prețuri mai reduse - în viitor.

Mașina va fi produsă la uzina Lotus din Wuhan, China, iar prețul variantei de bază cu 603 cai putere ar trebui să fie cam 130.000 de euro, în timp ce versiunea de top R cu 905 cai putere va trece ușor de 150.000 de euro. În schimb, Lotus pregătește și modele mai ieftine, cum spuneam, inclusiv un rival electric pentru Porsche Macan (Type 134). Este în lucru și o versiune electrică a proaspăt-pensionatului Elise (Type 135). Eletre și Emeya sunt o rampă de lansare pentru toate aceste noutăți, spun oficialii mărcii.

