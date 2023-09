Volkswagen trage un semnal de alarmă: Costă prea mult să facem mașini în Europa

Cu puțin peste un deceniu până ce Uniunea Europeană va interzice comercializarea de mașini noi cu motoare cu ardere internă, înafara unor excepții, Volkswagen atacă politicile europene care duc la creșterea exagerată a costurilor de producție pentru mașinile făcute pe bătrânul continent și ajunge la o concluzie care nu lasă loc de presupuneri: ar fi mai ieftin pentru un producător mare să importe mașini decât să le facă pe pământ european.

În lumea auto se dă, de câțiva ani, o luptă pentru supremație între estul reprezentat de China și vestul reprezentat de Statele Unite. În această bătălie a concernelor imense, Europa, cu proprii ei granzi, este prinsă la mijloc, promovând o politică fără omolog în țările asiatice sau în America de Nord. Cu un termen limită fixat pentru anul 2035, moment de cotitură care va marca trecerea aproape completă la EV-uri, Europa se vede pusă în fața unui parcurs dificil în perioada următoare. Aceasta este, cel puțin, opinia CEO-ului Volkswagen Thomas Schaefer, citat de Autocar.

„Vrem să investim în tehnologie, în baterii, în cipuri, dar Europa se mișcă mult prea lent în acest climat”, a spus Schaefer într-o discuție avută în timpul salonului IAA Mobility de la Munchen din acest an. Volkswagen a prezentat în timpul salonului noul Passat, care va veni doar sub formă de break, dar și un concept menit să prefațeze un viitor model sportiv din familia ID ce va purta haine GTI.

De ce ar putea pierde Europa războiul EV-urilor

Concret, Schaefer a făcut referire la costul unei fabrici de baterii pentru mașini electrice, investiția fiind una prohibitivă dacă este făcută în Europa. În schimb, Volkswagen a anunțat recent că va cumpăra acțiuni în valoare de 700 de milioane de dolari în producătorul chinezesc Xpeng pentru a accesa tehnologia pe care acesta a dezvoltat-o, planul mai larg al germanilor fiind dezvăluit încă din urmă cu trei ani când s-a propus construirea a nu mai puțin de șase fabrici pentru producerea de baterii.

Volkswagen a cumpărat aproape 5% din compania chineză Xpeng pentru a ajunge la tehnologia dezvoltată de chinezi. Sursă foto: Xpeng

La acel moment, însă, se dorea ca aceste fabrici să fie în Europa, fostul CEO Herbert Diess creionând încă de atunci legături cu China pentru a se putea folosi de experiența asiaticilor în dezvoltarea de soluții tehnice, dar și de infotainment. Între timp, nu doar Diess a fost înlocuit de la cârma brandului Volkswagen, o scuturare la vârful întregului grup aducându-l la cârma unuia dintre cele mai mari concerne din lume pe Oliver Blume.

Acum, Volkswagen - care a pornit trei joint venture-uri cu companii din China - s-ar putea vedea forțată să se bazeze tot mai mult pe statul comunist de unde pare că vor veni mulți rivali direct în Europa în perioada următoare. Schaefer, însă, este de părere că doar prin astfel de parteneriate se poate rezista într-o luptă ce se anunță foarte dificilă pe câmpul EV-urilor. Chiar și Comisia Europeană s-a implicat, lansând o investigație în metodele prin care China reușește să păstreze sub control prețurile electricelor sale, acuzând Beijingul că sistemul său de subvenționare duce la o competiție neloială, mașinile electrice din China fiind mai ieftine decât cele produse de mărcile europene.

Cum reușesc chinezii să facă mașini electrice atât de ieftine

O analiză Reuters care cita datele Comisiei Europene arăta că, în medie, un model electric construit în China este cu o cincime mai ieftin decât un rival direct făcut în Europa. Aceste lucru se întâmplă într-un moment în care Volkswagen a pierdut deja frâiele pieței chineze, iar germanii au anunțat că vor opri producția de automobile la uzina din Dresda. Cel mai recent, uzina care funcționează de peste două decenii a fost responsabilă cu asamblarea modelului compact ID.3, primul EV din noul val al Volkswagen, unul controversat și criticat pentru problemele sale.

Volkswagen a parafat în ultima perioadă trei joint-venture-uri cu producători de componente din China, după ce Volkswagen China a pierdut poziția de lider de piață. Sursă foto: Volkswagen

Sursa acestui decalaj în costurile de producție vine din politica de încurajare a mărcilor locale pe care Beijing o are de mai bine de un deceniu. Printr-un sistem de subvenții și beneficii fiscale, producătorii locali sunt încurajați să rămână în China, țară care are oricum un avantaj la capitolul producției de baterii și de cipuri - atât de esențiale în mașinile electrice ultra-tehnologizate de astăzi. Cu surse de încredere pentru materia primă necesară pentru baterii, dar și o dominație clară pe piața mondială de cipuri, China are un avantaj care i-a atras în joc și pe BMW sau Tesla, ambii cu fabrici în China.

Americanii, de pildă, au produs 700.000 de EV-uri la uzina din Shanghai, echivalent cu 50% din producția totală de mașini a Statelor Unite în aceeași perioadă. Nu este, deci, de mirare că Volkswagen și, la o scară mai mare, întreaga Uniune Europeană tremură în fața tăvălugului chinezesc. Tot CE a prognozat că mărcile chineze, luate împreună, vor avea o cotă de piață de 15% în segmentul electricelor noi din Europa peste doar doi ani. Actualmente, cota lor este de 8%, mărci precum MG (care nu mai are nicio legătură cu Marea Britanie) având succes deja pe mai multe piețe.

Deși nu se știu detalii precise despre toate programele de subvenții și ajutoare oferite de statul chinez constructorilor auto, Reuters estimează că, în perioada 2016-2022, Beijingul a oferit, în total, circa 57 de miliarde de dolari în diverse programe de susținere și încurajare a industriei constructoare de mașini, conform AlixPartners. În iunie, un alt pachet de scutiri de taxe evaluat la 72 de miliarde de dolari a fost prezentat de oficialități, scopul său fiind creșterea vânzărilor pe o piață a Chinei care a încetinit. Între 2009 și 2021, un alt program menit să reducă prețurile EV-urilor pentru a le face mai atractive pentru cumpărători a înghițit circa 15 miliarde de dolari.

Chiar și Tesla face mașini lângă Beijing și are vânzări colosale. Model 3 și Model Y sunt printre cele mai populare EV-uri din lume, inclusiv în Europa. Sursă foto: Tesla

În fața unor cheltuieli atât de mari, nici chiar America nu poate rivaliza. Recent, rivalul vestic al europenilor, reprezentat de conglomeratul de constructori din Statele Unite, a fost lovit de o serie de greve ale muncitorilor din domeniu auto. Aceștia s-au alăturat altor greviști, inclusiv cei din industria cinematografică. În total, cam 150.000 de muncitori din SUA și alți 18.000 din Canada au intrat în grevă după ce contractele lor colective cu giganți preecum General Motors, Stellantis sau Ford au expirat în 14 septembrie. Sindicatul United Auto Workers protestează și acum, cerând salarii mai mari și condiții mai bune de muncă - inclusiv mai multă protecție pe partea medicală.

Între timp, investigația CE-ului, despre care am vorbit anterior, pare să arate foarte evidenta lipsă de competitivitate a sectorului de EV-uri european (în fața celui chinez). În plus, rezultatele anchetei ar putea lovi și în mărcile locale, nu doar în China, care deja a criticat întreaga mișcare - pe care a descris-o ca o dovadă de „protecționism” -, iar unii analiști se așteaptă la un posibil trade war între bătrânul continent și China.

Sursa foto: CarGurus

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: