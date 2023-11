Proiect legislativ cu implicații majore depus în Parlament: valabilitatea permiselor auto ar putea creşte de la 10 la 15 ani

Valabilitatea permiselor ar putea creşte de la 10 la 15 ani, iar la persoanele de peste 70 de ani ar putea scădea, prevede o propunere legislativă privind modificarea normelor de preschimbare a permiselor de conducere, depusă în Parlament de parlamentarii neafiliaţi, membri ai REPER, conform Agerpres.

Astfel, deputatul REPER Cristian-Paul Ichim a iniţiat şi depus o iniţiativă legislativă care doreşte să vină în sprijinul a peste 3 milioane de cetăţeni care au permise de conducere din categoriile AM, A1, A2, A, B, B1 şi BE prin creşterea valabilităţii administrative de la 10 ani la 15 ani. Proiectul prevede totodată scăderea valabilităţii administrative a permiselor de conducere eliberate pentru vehiculele din categoriile AM, A1, A2, A, B, B1 şi BE, deţinute de persoane cu vârsta de 70 de ani şi peste această vârstă.

"Prelungirea cu încă 5 ani a valabilităţii permisului de conducere contribuie la reducerea costurilor pentru reînnoire, la eliminarea timpului alocat întocmirii şi depunerii dosarului şi implicit reducerea aglomeraţiei de la ghişeele autorităţii responsabile", a declarat Cristian Ichim, într-un comunicat de presă.

Potrivit iniţiatorilor, pentru îndeplinirea obiectivelor asumate de România de a reduce cu 50% decesele produse în urma accidentelor rutiere până în 2030, dar şi de a reduce la zero până în 2050 a numărului acestora, este necesar ca România să ia toate măsurile necesare, inclusiv modernizarea sistemului de preschimbare a permiselor de conducere.

Iniţiatorii amintesc că, în prezent, orice persoană care deţine un permis de conducere şi trebuie să-l reînnoiască este obligată să aloce mai multe zile pentru această activitate şi să petreacă ore bune la ghişeele autorităţii competente.

"Anual obţin permis de conducere în jur de 325.000 persoane, pe lângă cele aproximativ 450.000 de permise de conducere care trebuie reînnoite anual, asta înseamnă aglomerarea activităţii Direcţiei Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor din toată ţara şi bineînţeles un factor de stres pentru cetăţenii care pierd timp stând la cozi pentru a-şi depune dosarul. La nivelul Uniunii Europene sunt multe state care au prelungit valabilitatea administrativă a permiselor de conducere cum ar fi Germania, Franţa, Austria, Danemarca, Grecia, Polonia şi este timpul ca şi România să facă acest pas important pentru îmbunătăţi şi moderniza cadrul legal, în special din perspectiva consolidării demersurilor de siguranţă rutieră", se mai precizează în comunicatul REPER.

Sursa foto: Shutterstock / Dmitry Kalinovsky

