Compania românească DAN AIR mai bifează un oraș din România

DAN AIR a început oficial zborurile de pe Aeroportul Internaţional "George Enescu" din Bacău către noile destinaţii cuprinse în programul de iarnă, au anunţat reprezentanţii companiei aeriene.

"DAN AIR, compania aeriană 100% românească, a început oficial, pe 11 decembrie, să zboare de pe Aeroportul Internaţional "George Enescu" din Bacău către noile destinaţii cuprinse în programul de iarnă. Primele zboruri din data de 11 decembrie, conform noului program, cu plecare din Bacău, au fost către Bruxelles şi Londra (Luton). DAN AIR va zbura, în perioada 11 decembrie-30 martie 2024, către opt destinaţii de top din Europa: Londra, Bruxelles, Liverpool, Catania, Barcelona, Dublin, Roma şi Torino, iar şase dintre acestea vor fi operate exclusiv de către DAN AIR", se arată într-un comunicat de presă transmis de compania aeriană.

Cu ocazia primelor zboruri, reprezentanţii companiei DAN AIR au fost întâmpinaţi pe pistă de membrii din conducerea Aeroportului Internaţional "George Enescu" din Bacău şi de presedintele Consiliului Judeţean Bacău. Apoi, CEO-ul Matt Ian David, alături de ceilalţi reprezentanţi ai companiei aeriene, au zburat împreună cu pasagerii la Londra, acolo unde au fost întâmpinaţi într-o ceremonie de "Bun venit" de echipa Aeroportului Luton Londra.

DAN AIR este o companie aeriană 100% românească, fondată în 2017, de pilotul comandant Dan Iuhas cu denumirea Just Us Air. Compania a operat doar zboruri în regim ACMI pentru diverse companii aeriene de renume internaţional. Ulterior compania şi-a schimbat numele în DAN AIR şi a început operarea de zboruri regulate sub marcă proprie. DAN AIR a zburat către destinaţii importante din Europa de pe aeroporturile din Bucureşti şi Braşov, iar acum operează curse regulate exclusiv de pe Aeroportul Internaţional "George Enescu" Bacău.

