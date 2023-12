„Lupta pentru cel mai bun teren”: mașinile electrice au dat naștere unei competiții acerbe între firmele de încărcare

Companiile din domeniul încărcării automobilelor electrice care activează pe pieţele din Europa şi SUA au început să se lupte pentru cele mai bune locaţii pentru amplasarea de staţii publice de încărcarea rapidă iar analiştii prognozează un val de consolidări pe măsură ce marii investitori intră în luptă, transmite Bloomberg.

Multe dintre actualele companii de încărcare a automobilelor electrice sunt susţinute de investitori pe termen lung şi analiştii se aşteaptă ca multe alte companii să fie lansate în viitor. Interdicţiile care se preconizează în diverse ţări cu privire la automobilele cu motoare pe combustie au făcut sectorul mai atractiv pentru marii investitori în infrastructură precum Infracapital sau EQT, conform Agerpres.ro.



"Dacă te uiţi la clienţii noştri acum pare un fel de cursă pentru acaparare de teren. Cine pune mâna pe cele mai bune locaţii poate garanta vânzarea de electricitate în următorii ani", spune Tomi Ristimaki, director general la producătorul finlandez de staţii de încărcare a automobilelor electrice Kempower.



O analiză Reuters arată că în prezent sunt peste 900 de companii de încărcare a automobilelor electrice la nivel global. Sectorul a atras o finanţare de peste 12 miliarde de dolari din partea segmentului de venture capital începând din 2012, potrivit PitchBook.



De exemplu, numai în Marea Britanie sunt peste 30 de operatorii de puncte de încărcare rapidă. Două noi astfel de companii s-au lansat numai luna trecută: Jolt, susţinut de fondul de infrastructură al BlackRock, şi Zapgo, care a primit o finanţare de la 25 milioane de lire sterline (31,4 milioane dolari) de la fondul canadian de pensii OPTrust.



Pe piaţa din SUA, Tesla este cel mai mare jucător, dar în scurt timp în luptă vor intra mai multe magazine de proximitate şi benzinării iar numărul de reţele de încărcare rapidă din SUA se va dubla până la 54 în anul 2030, de la 25 în 2022, susţine Loren McDonald, directorul firmei de cercetare de piaţă EVAdoption.



Poate dura patru ani pentru ca o staţie de încărcare amplasată în mod adecvat să devină profitabilă după ce rata de utilizare ajunge la 15%. Companiile de încărcare se plâng că birocraţia din Europa încetineşte expansiunea. Cu toate acestea, sectorul este văzut ca un pariu bun pentru investitorii pe termen lung în infrastructură, precum Infracapital.



"Cu locaţii adecvate, investiţiile pe termen lung în companii din încărcare au sens", spune Christophe Bordes, director operaţional la Infracapital.



Michael Hughes, director comercial la ChargePoint, unul dintre cei mai mari furnizori de echipamente şi software destinat staţiilor de încărcare, crede că marii jucători vor începe să se uite dincolo de locaţiile existente pentru noi terenuri, unde să construiască mega-facilităţi cu 20 sau 30 de staţii de încărcare rapidă, înconjurate de retaileri şi facilităţi.



"Este o cursă pentru spaţiu dar va dura mai mult decât se aşteaptă toată lumea pentru a găsi, construi şi da în funcţiune aceste noi locaţii pentru următoarea generaţie de staţii de încărcare rapidă", spune Michael Hughes.



Concurenţa pentru cele mai bune locaţii a devenit intensă şi cei care deţin spaţiile pot trece de la un operator la altul până când se vor decide pentru un câştigător. "Ne place să spune că nu există o tranzacţie definitivă atunci când vorbeşti cu un deţinător de spaţii", susţine Brendan Jones, director la Blink Charging.



Firmele concurează de asemenea pentru contracte exclusive cu gazdele. De exemplu, firma britanică InstaVolt, deţinută de EQT, are acorduri cu companii precum McDonald's pentru a construi staţii de încărcare la locaţiile lor. "Dacă câştigi acel parteneriat, este al tău până când îl distrugi", susţine Adrian Keen, director la InstaVolt.



Graţie buzunarelor adânci ale EQT, firma InstaVolt intenţionează să construiască 10.000 de puncte de încărcare în Marea Britanie până în 2030, activează deja în Islanda şi a demarat operaţiunile în Spania şi Portugalia, a spus Keen. Potrivit acestuia, procesul de consolidare ar putea începe în următorii ani.



Divizia de încărcare a companiei de utilităţi EnBW are 3.500 de puncte de încărcare în Germania, aproximativ 20% din acea piaţă. Firma investeşte 200 de milioane de euro anual pentru a ajunge la 30.000 de puncte de încărcare în 2030, bazându-se pe personalul local pentru a depăşi competitorii în lupta pentru locaţii. În plus, firma a încheiat parteneriate pentru staţii de încărcare în Austria, Cehia şi nordul Italiei, a declarat vicepreşedintele de vânzări Lars Walch. Potrivit acestuia, chiar dacă va avea loc consolidarea, va fi în continuare loc pentru mai mulţi operatori.

Sursa foto: mpohodzhay / Shutterstock.com

