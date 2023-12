Nio, unul dintre cei mai importanți producători auto din China, a anunțat că va aduce în Europa brandul de buget Firefly cu care îi ia la țintă pe Renault și Volkswagen, constructori europeni ce vor lansa în perioada următoarea mașini electrice ieftine. Cu Firefly, Nio va propune europenilor mașini cu un preț comparabil, adică în jurul a 20.000 de euro.

Constructor cu constructor, chinezii prezintă detaliile debarcării electrificate pe bătrânul continent. De această dată vorbim despre Nio, marcă ce are deja o prezență în Europa de Vest prin oferta de modele premium vândută sub același nume. Din 2025, însă, europenii vor putea opta și pentru mașini mai ieftine ce vor fi comercializate sub numele Firefly. Noii „licurici” din China vor rivaliza cu Renault 5, dar și cu Volkswagen ID.2all.

Președintele Nio, Lihong Qin, a spus, citat de Reuters, că gama Firefly va fi compusă din modele mai compacte, dar care vor fi orientate către nevoile unei familii. Qin nu a oferit detalii specifice legate de preț, dar știm deja cât vor costa rivalii direcți de la constructorii europeni astfel că ne putem face o idee despre plaja de prețuri - importantă în contextul scăderii drastice a ajutoarelor de stat pentru achiziția de EV-uri.

În prezent, mașinile Nio se iau la trântă cu BMW-uri și Mercedes-Benz-uri, ceea ce justifică niște prețuri care încep de pe la 51.000 de euro în Germania și ajung până pe la 90.000 de euro. Nio a debutat în Norvegia în 2021, țara cu cel mai mare număr de electrice din spațiul comunitar, dar acum are o rețea de dealeri ce se întinde în Germania, Țările de Jos, Suedia și Danemarca.

