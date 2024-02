Renault îi dă peste nas rivalului său, Stellantis: Facem bani mai mulți, deși vindem mai puține mașini

Mai mare nu înseamnă neapărat mai bun în industria auto, a declarat directorul general al Renault SA, Luca de Meo, părere ce îl pune pe constructorul francez pe poziţii opuse faţă de rivalul Stellantis NV când vine vorba de consolidarea din industria auto, transmite Bloomberg.

Chiar dacă procesul de consolidare are sens pe pieţele mature, capacitatea de a rămâne agil este importantă pe măsură ce apar noi tehnologii, iar cererea pentru vehicule electrice rămâne volatilă, a declarat Luca de Meo, potrivit Agerpres.

"Facem mai mulţi bani din vânzarea unui număr mai mic de automobile. Nu înseamnă neapărat că dacă eşti mai mare eşti mai puternic", a subliniat de Meo.

Complexitatea procesului de tranziţie de la automobilele echipate cu motoare pe combustie a dat naştere la speculaţii cu privire la o consolidare în industria auto, iar directorul general de la Stellantis, Carlos Tavares, a prognozat chiar că graba de a oferi automobile electrice mai accesibile se va termina cu o "baie de sânge".

Grupul german Volkswagen AG, unul din cei mai mari producători mondiali de automobile, a avut probleme în tranziţia la autovehiculele pe baterie. În plus, companiile trebuie să facă faţă diminuării cererii pentru automobilele electrice, precum şi la presiunile create de frecventele reduceri de preţuri adoptate de producătorul american Tesla.

Luca de Meo a început să restructureze Renault, inclusiv prin revizuirea unei alianţe vechi de mai multe decenii cu Nissan Motor Co. şi separarea operaţiunilor din domeniul automobilelor electrice de afacerile din domeniul motoarelor pe combustie. Directorul general al Renault a menţionat planul referitor la înfiinţarea unui joint venture în domeniul motoarelor cu combustie cu grupul chinez Zhejiang Geely Holding Group Co. drept un exemplu de consolidare care are sens.

Chiar dacă anul acesta ar putea să se dovedească a fi unul "complicat" pentru automobilele electrice, vânzările sunt aşteptate să îşi revină în 2025, pe măsură ce producătorii de automobile trebuie să respecte norme mai stricte privind emisiile poluante în Europa, a apreciat de Meo.

În paralel, de Meo a spus că rămâne deschis la ideea unei cooperări mai ample în industria auto, pentru a putea împărţi costurile asociate cu tranziţia la automobilele electrice.

Competitorii Renault sunt interesaţi de planul grupului francez de a dezvolta automobile electrice accesibile, care să coste mai puţin de 20.000 de euro, a spus directorul general.

Renault discută o astfel de platformă electrică comună cu rivalii "din toate părţile", a spus de Meo.

"Suntem foarte deschişi la acest tip de investiţii pentru că este foarte dificil să faci bani cu maşinile mici şi încercăm să găsim o modalitate", a adăugat CEO-ul de la Renault.

Renault Group se află în avangarda unei mobilităţi care se reinventează. Având o expertiză unică în domeniul electrificării şi beneficiind de alianţa sa cu Nissan şi Mitsubishi Motors, Renault Group se bazează pe complementaritatea celor patru mărci ale sale - Renault, Dacia, Alpine şi Mobilize - şi propune clienţilor săi soluţii de mobilitate durabile şi inovatoare.

Sursa foto: Shutterstock

