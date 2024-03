Ford intră în hora mașinilor electrice ieftine cu un crossover de oraș care va costa doar 23.000 de euro

Ford a pus un fost inginer Tesla care s-a ocupat de Model Y la cârma proiectului secret de dezvoltare a unui automobil electric ce trebuie să coste cel mult 25.000 de dolari sau 23.700 euro. Menit să rivalizeze viitoarea Tesla „Model 2”, adică cel mai ieftin model din gama companiei lui Elon Musk, noul Ford va fi lansat în anul 2026, conform informațiilor Bloomberg citate de Autocar.

Ford, care a revoluționat producția de automobile folosind linia de asamblare automatizată la începutul secolului al XX-lea pentru Model T, încă nu are o gamă completă de mașini electrice pentru a face față următoarei mari revoluții a industriei auto. Această situație se va schimba, însă, în doar câțiva ani. În urma apelului făcut de CEO-ul Jim Farley, care le-a cerut inginerilor săi să dezvolte „mașini electrice ieftine, de mici dimensiuni, care să fie și profitabile”, încep să apară primele semnale că Ovalul Albastru se redresează.

Noul model electric va începe cu tăierea costurilor de producție încă de la baterie deoarece aceasta va utiliza tehnologia LFP (litiu-fier-fosfat), mai ieftină cu 30% decât mult mai obișnuita soluție cu litiu-ion. Există și posibilitatea bateriilor pe bază de sodiu care sunt chiar mai ieftine, motiv pentru care rivalii de la Stellantis și Renault le testează deja.

Ford Mustang Mach-E, primul EV modern oferit de Ford

Bloomberg notează că acest crossover va fi însoțit, în scurt timp, de un pick-up cu dimensiuni similare, dar și o mașină perfectă pentru cei care își câștigă veniturile șofând pentru Bolt sau Uber. Inginerul Tesla care se ocupă de acest proiect ambițios ar fi, conform aceleiași surse, Alan Clarke, șeful întregului departament de inginerie în dezvoltarea lui Model Y, cea mai vândută mașină nouă în Europa, dar și în lume, în 2023.

Ford a recunoscut că este necesar să aibă în gamă EV-uri ieftine după ce, anterior, a supraestimat interesul clienților în mașini electrice, mai ales când vine vorba de segmentul premium. La fel ca alți constructori, Ford și-a început șarja în această „nouă lume” cu un model cu un preț ceva mai ridicat (Mustang Mach-E) în speranța de a atrage câți mai mulți dintre pasionații de tehnologie care-și doreau o electrică din primul val, mai ales după perioada de letargie cauzată mai întâi de pandemie și, ulterior, de criza semiconductorilor și chipurilor care a paralizat mai bine de un an piața de mașini noi de pe mapamond.

Ford Explorer 100% electric

„După ce am trecut peste șocul provocat de COVID-19 și am început să scalăm producția [acestor mașini electrice premium], ajungând undeva pe la 5.000-7.000 de bucăți pe lună, am realizat că oamenii nu sunt pregătiți să plătească un preț semnificativ mai mare pentru această tehnologie”, a spus Farley. Reacția producătorilor a fost, în primul rând, o reașezare a cotelor pentru EV-uri din totalul vânzărilor, respectiv o reestimare a volumelor pentru diverse modele.

Pasul al doilea a fost reprezentat de lansarea modelelor ieftine, în primul rând pentru că producătorii asiatici erau deja angajați în această luptă a prețurilor mici. Citroen (Stellantis) și Renault au răspuns primii cu modele ieftine asamblate direct în Europa, iar Ford și alții (Volkswagen, Tesla) au propriile proiecte în „cuptor”: În timp ce noul R5 E-Tech va costa circa 25.000 euro, Renault pregătește și Twingo, o mașină cu un preț de sub 20.000 de euro. În mod similar, Volkswagen va oferi ID2all care va avea un preț de 25.000 euro, respectiv un „ID1” (ca și în cazul lui Tesla Model 2, numele oficial nu este cunoscut la această dată) ce va începe de la ~20.000 euro.

