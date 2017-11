Cine nu ar vrea sa fie promovat la locul de munca, mai ales intr-o pozitie de management? O astfel de schimbare iti aduce bani in plus la salariu, dar si mai multa putere de decizie. Cu toate acestea, avansarea in functie pentru o femeie ii aduce mai multe probleme decat satisfactii. La prima vedere, studiile confirma ceea ce banuim cu totii: de obicei, promovarea intr-un rol de management inseamna o crestere a satisfactiei la locul de munca, scrie Revista CARIERE.

In fapt, cercetatorii sustin ca oamenii care ajung in astfel de pozitii nu apreciaza doar banii in plus, ci si faptul ca noul statut la ofera mai multa autoritate, jobul lor e mult mai important si astfel munca lor poate avea un impact mai mare.

Sursa foto: Revista CARIERE