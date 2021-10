Luxoft România, una dintre cele mai mari companii de dezvoltare software şi soluţii IT din România, a ajuns la un total de 2.000 de angajați în București și în țară, dintre care aproape 500 au ales să lucreze exclusiv de acasă. Până la finalul anului, compania intenționează să recruteze încă 150 de angajați.

Luxoft România a fost una dintre primele companii de pe piața locală care au implementat un sistem de lucru 100% remote pentru angajați curenți și viitori. În decembrie 2020, compania a deschis primele poziții permanent remote și a angajat până acum peste 300 de programatori, în urma unui proces de recrutare integral la distanță, reușind să își extindă echipa în afara Bucureștiului, în Cluj, Iași, Timișoara și Brașov.

În tot ce a presupus adaptarea la munca de acasă, am depus eforturi pentru a implementa politici avatajoase pentru toate grupurile de angajați și după pandemie. Am păstrat un dialog continuu cu echipele Luxoft România pentru a întelege care sunt preocupările, grijile și nevoile lor și pentru a adopta, în consecință, fluxuri și programe de lucru adaptate preferințelor lor. Ne bucurăm că am reușit astfel să consolidăm și extindem echipa și în afara Bucureștiului.

Monica Mardare, director HR Luxoft România