Contabilii români își pot încerca norocul la ACCA 2021

Pe 21 octombrie, România participă la Târgul Virtual de Joburi ACCA 2021, care va fi organizat la nivel Uniunii Europene. Sute de participanți sunt așteptați să consulte ofertele celor 130 de angajatori înscriși cu oferte de joburi la această ediție a târgului.

”Regiunea noastră, din care fac parte România și Bulgaria, participă pentru a treia oară la Virtual Career Fairs ACCA. Toate edițiile au fost organizate online, inițial doar din aspecte practice, fără legătură cu pandemia, ci pentru că ne doream să atragem cât mai mulți angajatori interesanți pentru membrii noștri. Apoi, târgul a crescut de la an la an – întâi am avut participanți doar din România, apoi ne-am extins către Europa Centrală și de Est, iar acum – în întreaga Uniune Europeană”, spune Andreia Stanciu, Head of ACCA South-Eastern Europe.

Prima ediție virtuală a târgului de cariere ACCA a fost organizată în regiunea noastră chiar în martie 2020, în condițiile în care întregul continent introducea restricții de circulație ca rezultat al răspândirii virusului COVID-19. Succesul deosebit înregistrat atunci a determinat ACCA South-Eastern Europe să continue cu o nouă ediție în noiembrie 2020.

”În ediția anterioară - organizată în Europa Centrală și de Est - am avut 74 de angajatori și 4.300 de candidați înscriși. Prin comparație, anul acesta avem deja înscriși cu oferte de serviciu aproximativ 130 de angajatori din 17 țări din UE, semn al familiarizării tot mai multor companii cu regimul de work from home pentru această categorie de angajați și al unei deschideri tot mai mari pentru contractarea serviciilor unor candidați din alte țări.

Ne bucură foarte mult această tendință, care oferă oportunități internaționale de dezvoltare pentru membrii noștri și pentru profesioniștii în domeniul financiar-contaibl în general, multe fără obligația de relocare”, a mai spus Andreia Stanciu.

Participarea candidaților la târg este gratuită. Aceștia își pot încărca CV-urile înainte de începutul târgului, care va fi pe 21 octombrie, între orele 9:00 - 21:00.

Evenimentul face parte dintr-o inițiativă globală a ACCA, de a sprijini profesioniștii care doresc să-și dezvolte cariera în domeniul financiar-contabil, indiferent de faptul că sunt sau nu membri ACCA. Prin aceasta, târgul este o extensie naturală a celei mai mari platforme de joburi in domeniul financiar-contabil la nivel mondial: www.accacareers.com

Numai anul trecut, ACCA a organizat la nivel global 12 târguri virtuale de cariere, în cadrul cărora s-au înregistrat:

48.489 de participanți

22.954 de solicitări de posturi

3.625 de oferte de posturi

Târgul Virtual de Cariere este organizat de ACCA - cea mai mare asociație internațională pentru profesioniștii din domeniul financiar-contabil, reunind 770.000 de studenți și membri la nivel internațional, dintre care peste 5.000 din România.

În afară de ofertele de joburi propriu zise, în cadrul târgului, ACCA va oferi - tot gratuit - sesiuni de consiliere în carieră, precum și prezentări despre modul în care va arăta profesia contabilă în viitor, din perspectiva asociației. Înscrierile se pot face aici.

