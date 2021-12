Cum a reușit o asociație să introducă în COR primele ocupații din domeniul cafelei de specialitate

Artisan Coffee Community, asociația înființată în anul 2019 cu scopul de a dezvolta industria cafelei de specialitate în România, a finalizat cu succes primul proiect major, acela de introducere în COR a șase ocupații noi: Barista, Degustător de cafea, Expert în prăjirea cafelei, Director import-export cafea, ceai, cacao și mirodenii, Operator prelucrare cafea și Operator măcinare cafea.

Prin recunoașterea oficială în România a primelor ocupații din industria cafelei, asociația și-a propus să contribuie la ameliorarea crizei forței de muncă din HoReCa și la facilitarea mobilității pe piața internațională a muncii. Pentru că formarea de specialiști în domeniul cafelei presupune nu doar recunoașterea acestor meserii, ci și existența unor norme educaționale și a unor standarde ocupaționale, Artisan Coffee Community își ia angajamentul de a contribui voluntar la întocmirea documentației necesare acestor meserii.

Am pornit în acest demers inspirată de fiecare om cu care am interacționat încă din anul 2016, când am înființat, împreună cu soțul meu, Artisan Coffee Gear, afacere ce oferă soluții integrate pentru HoReCa, prăjitorii de cafea, cafenele și Home Barista. Fiecare persoană care muncește într-o prăjitorie, cafenea sau lanț de distribuție merită să fie profesional recunoscută și acceptată ca profesionist în ceea ce face. Laura Roshanian, fondatoarea Artisan Coffee Community

Această reușită a marcat finalul a doi ani de documentare, demersuri și negocieri cu instituțiile statului. Din cele zece meserii propuse de Laura Roshanian spre a fi introduse în COR, în urma negocierilor cu reprezentanții Ministerului Muncii și Protecției Sociale, au fost aprobate șase, cu mențiunea că, pentru ocupația de Barista, exista o oarecare incertitudine întrucât cuvântul respectiv nu exista în DEX.

”Nu știam nimic despre procedura de introducere a cuvintelor în DEX. Nu eram sigură că vom reuși, însă era un gând care mă însoțea permanent. Până într-o zi când mi-a atras atenția un reportaj în care Monica Busuioc, lingvist la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti” vorbea despre neologisme și dezvoltarea organică a unei limbi. În timpul emisiunii am căutat-o, am găsit o adresă de e-mail și am început să comunicăm, iar în anul 2020 mi-a dat vestea bună a introducerii cuvântului în DOOM. În urma consultărilor între membri Institutului, s-a stabilit pluralul cuvântului ca fiind tot Barista.”, Laura Roshanian.

Laura Roshanian a început întocmirea dosarelor pentru fiecare meserie în parte, iar Radu Savopol, Director General 5 To Go, s-a alăturat demersului, adăugând la documentație concluziile unui studiu despre piata cafelei din Romania, derulat anul trecut împreună cu o companie de cercetare din Elveția.

Conform acestui studiu, România se află, în 2020, în topul țărilor care au înregistrat dezvoltare în domeniul lanţurilor de cafenele, iar nevoia unei structuri de pregătire profesională, precum și definirea sau recunoașterea meseriilor din industria cafelei sunt imperativ necesare pentru susținerea acestei creșteri.

Avizul de aprobare pentru cele șase noi ocupații a fost depus la Ministerul Muncii și Protecției Sociale de Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România (HORA) pe 11 noiembrie, iar o săptămână mai târziu, cele șase ocupații au fost introduse oficial în nomenclatorul meseriilor.

