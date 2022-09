Oamenii, pe care îi angajezi în compania ta, fie îți pot distruge afacerea, fie pot să ți-o salveze. La o primă întâlnire, foarte importante sunt trăsăturile după care se uită un manager la un candidat. Cum identifici de la interviu ce abilități are persoana respectivă și cum te convingi că el este cel mai potrivit să ocupe funcția pentru care aplică? În unele situații, un recturor sau un manager nu poate să-și dea cu adevărat seama dacă cel din fața sa minte sau nu până nu îi adresează anumite întrebări incomode sau până nu îl pune în fața unei probleme de moment care necesită rezolvare.

Însă chiar și cei mai experimentați recrutori și manageri pot avea probleme uneori în detectarea mincinoșilor, la un interviu de angajare. O tehnică mai puțin populară în recrutare, dar care poate fi extrem de utilă în atragerea candidaților potriviți pentru posturile puse la bătaie este cea a face reading-ului. Oamenii au fost preocupati de citirea fetelor de sute de ani, însă în România a devenit un instrument puțin mai „comercial” abia în ultimii ani, spune Ioana Petrea, care lucrează cu un specialist acreditat în tehnica face reading, alături de care susține workshop-uri.

Tehnică promovează ideea că fața noastră e ca o carte deschisă. Pe față noastră se pot vedea, de la liniile fine de la ochi și până la modul în care îți arată linia feței sau zona gurii după ce vorbești sau când razi sau când ești trist. Aceste cute pe care fața noastră le face relevă foarte multe informații despre noi, care pot fi ușor de înțeles pentru un specialist. Felul în care îți arată sprâncenele sau distanța pe care o ai între frunte-nas și lungimea nasului sau între frunte și buză sunt iarăși niște elemente vizibile. Ioana Petrea, expert HR și Managing Partner RightFIT România (foto)

Prin tehnica face reading, intervievatorul poate descoperi foarte multe lucruri, nu doar despre personalitatea celui intervievat, ci și chestiuni care țin de caracter, de carieră, de interesul general în viață și chiar de boli sau de diverse afecțiuni. În România, această tehnică nu este încă una foarte populară, motiv pentru care Ioana spune că ușa este deschisă către companiile care sunt curioase să afle mai multe despre acest proces și să îl utilizeze ca un instrument extra pe lângă cele pe care le folosesc deja.

„Eu am descoperit tehnica aceasta la un workshop, de la un specialist. Mi s-a părut extrem de importantă și de interesantă, ținând cont că noi promovăm instrumente inedite în recrutare și suntem extrem de analitici atunci când facem recrutarea. Am văzut oportun să introduc această tehnică (...) Imaginează-ți cum ar fi dacă eu, prin tehnica de face reading, descopăr o tendință de agresivitate pe care am aflat-o din modul în care îți e ridicată sprânceana în stare de nemișcare sau fără să pară surprinsă persoana cu care vorbesc la un interviu. Dacă eu identific asta prin face reading și nu aș fi identificat altfel, pentru mine e o valoare în plus”, a mai precizat liderul de la RightFIT România.

Cât costă cursurile prin care deprinzi tehnica face reading-ului

Un manager care vrea să învețe tehnica face-readingului, într-o interacțiune unu la unu cu un specialist acreditat, va plăti în jur de 800-1.000 de euro. Dacă vorbim de un workshop dedicat oamenilor din recrutare, unde aceștia învață bazele face reading-ului, utile în recrutare, costurile se ridică undeva la 800 de lei.

Vorbim aici de un workshop de 14-15 oameni unde ii invatam pe toți, lucram și aplicat, fiecare va ajunge sa implementeze și la fata locului lucrurile invățate, dar e mult mai aplicat în recrutare. Un one to one e mult mai aplicat pe nevoia ta. Ioana Petrea, expert HR și Managing Partner RightFIT România

