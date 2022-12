HR regional Huawei: În România nu stăm rău la nivelul recrutărilor. În Polonia și Ungaria e mai dificil

Companiile de tehnologie se confruntă cu un deficit mare de specialiști, în contextul în care volumul de muncă a crescut de la venirea pandemiei. În România, deficitul anul din IT este estimat la peste 15.000 de specialiști. Țara noastră nu stă, însă, atât de rău la capitolul recrutări, comparativ cu Polonia sau Ungaria unde se găsesc mult mai greu specialiști, spune Marlena Bogucka, Recruitment Manager CEE & Nordic în cadrul Huawei.

„Este destul de provocator să atragi oameni, depinde de poziție și de abilitățile pe care o persoană le are. Noi căutăm și persoane care să știe să vorbească în chineză, dar desigur, avem un număr limitat de oameni aici. E greu și în special din cauza faptului că de la venirea pandemiei, ei nu au mai apucat să meargă în China și să își exerseze limba. Deci asta e una dintre provocările majore”, a declarat pentru wall-street.ro, Marlena Bogucka, în cadrul Huawei European Talent Summit, din Atena.

Managerul regional de la Huawei spune că pozițiile pentru care găsesc cel mai greu candidați în piață sunt cele din sectoarele foarte nișate, precum AI (Inteligență Artificială), digital power solutions, în special pentru că necesită și anumite certificări.

Nu sunt atât de mulți ingineri pe piață, din păcate. Dar în România nu stăm rău la nivelul recrutărilor. Avem oameni acolo cu care cooperăm foarte bine, sunt foarte deschiși să aplice la unul dintre joburile noastre și să vorbească cu noi. Dacă eu vin spre ei (pentru că eu sunt recrutor practic și în această țară) și le scriu pe LinkedIn, să spunem, ei chiar dacă nu se află în căutarea unui job în acel moment tot sunt dispuși să vorbească cu noi, facem schimb de contacte și ținem legătura cu ei. Marlena Bogucka, Recruitment Manager CEE & Nordic Huawei (foto)

Dacă pentru țări precum România sau Grecia recrutările funcționează într-un ritm firesc și se găsesc cumva candidați, există și piețe mai complicate din punct de vedere a forței de muncă în industria IT. În Polonia și Ungaria penuria de candidați se resimte mai puternic după cum arată reprezentantul Huawei. Totodată, gigantul tech are dificultăți în atragerea de candidați în industrie și în Țările Nordice, atât la nivelul absolvenților din universitățile tehnice, cât și în rândul specialiștilor cu experiență în câmpul muncii. Mai sunt apoi și piețe mai mici, cum este Austria, de pildă, unde numărul de candidați disponibili este semnificativ mai redus.

O nevoie foarte mare angajați se resimte și la nivelul securizării infrastructurii cibernetice în condiţiile unui număr şi a unei diversităţi crescute a atacurilor informatice. Numărul de poziţii neocupate în industria de securitate cibernetică, la nivel mondial, a crescut cu 350% în perioada anilor 2013 - 2021, de la un milion la 3,5 milioane, arată o analiză Cybersecurity Ventures.

„Securitatea cibernetică a devenit din ce în ce mai importantă. Noi am organizat și participat la conferințe de securitate cibernetică pentru că este un interes pe care îl au clienții noștri. Vedem un interes foarte mare în zona această”, a mai adăugat mangerul care face recrutări pentru gigantul chinez de tehnologie.

2023, un an al provocărilor. „Oamenii vin și pleacă”

2023 va fi cu siguranță anul retenției pentru aproape toți angajatorii din țara noastră și nu numai. Companiile riscă să piardă angajați valoroși dacă nu vor începe să crească investițiile în retenția și dezvoltarea abilităților angajaților. Facilitățile de la birou, beneficiile extrasalariale și grija reală pentru angajați sunt cele care vor face diferența.

„Se tot văd persoane care vin și pleacă. Noi nu putem din păcate să vedem exact cine, deși în anumite țări oamenii nu mai sunt atât de dispuși să își schimbe jobul din cauza inflației și a războiului din Ucraina. Din perspectiva noastră acesta poate fi și un lucru bun pentru că ne putem păstra angajații, dar pe de altă parte avem candidați la care ne-am dori să ajungem, dar care sunt mai precauți și nu sunt deschiși în a-și schimba locul de muncă, din cauza contextului economic și politic. Nu vor să facă o astfel de schimbare pentru că o consideră prea riscantă”, a mai precizat Marlena Bogucka.

Reprezentanții Huawei arată că cea mai mare fluctuație de personal se înregistrează în rândul tinerilor, în special pentru pozițiile de junior pentru ei sunt cei mai indeciși candidați pe care îi recrutează și își schimbă mai des jobul.

„Există și perspectiva aceasta de a munci doi trei ani la o companie, apoi schimb, văd care e valoarea mea în piață și schimb jobul. Iar cealaltă e perspectiva e cea în care stai într-o companie, dar treci de la un departament la altul”, a spus Marco Xu, Senior Director of Public Affairs and Communication of Huawei CEE & Nordic region.

Dacă tinerii recurg la schimbări mai dese de joburi, la specialiștii cu mai multă experiență sau senior manageri situația este diferită. Ei sunt mai stabili, nu schimbă pozițiile atât de des și se concentrează mai mult în a-și dezvolta o carieră pe termen lung.

„Ei iau în considerare opiniile celor din jur pentru că nu vor să fie cunoscuți ca fiind nestatornici sau oameni care trec pur și simplu de la o un job la altul. Deci sunt diferiți comparativ cu juniorii care sunt, să zicem, mai greu de ținut într-un singur loc”, adaugă Marlena Bogucka.

