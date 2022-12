Oficial Huawei: Vom recruta 600 de proaspăt absolvenți la nivel global, până în 2025

Giganții din tehnologie au planurile bine stabilite pentru următorii ani, într-o industrie aflată într-o continuă transformare. Schimbările nu iartă pe nimeni, mai ales cele din tehnologie, unde e permanent nevoie de oameni noi care să fie instruiți pentru a face față noilor. Însă viitorul se construiește în prezent, cu generații noi, dar și cu abilități noi. Huawei și-a propus să recruteze 600 de tineri absolvenți din toată lumea, până în 2025 și își propune să reducă decalajul dintre cunoștințele pe care studenții le dobândesc la facultate și cele necesare pentru a face față la un job.

„În fiecare an vom avea 100 de programe de internship, în toată Europa. De aceea avem inclusiv la intrarea acestui eveniment (n.red Huawei European Talent Summit, din Atena) un stand în care discutăm cu studenții și absolvenții să rămânem în contact cu ei pentru internship-uri.

Recrutăm din toate universitățile pentru că avem poziții diferite. Avem pozițiile STEM (n.red Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică ) pentru care recrutăm din facultăți de IT, telecomunicații, cloud. Dar recrutăm și pentru poziții non-tehnice, pentru contabilitate, financiar, HR, comunicare. Suntem deschiși pentru toți studenții care vor să aplice pentru aceste poziții. Însă, suntem o companie de tehnologie și ne adresăm în primul rând absolvenților de la facultățile tehnice”, a declarat Marco Xu, Senior Director of Public Affairs and Communication of Huawei CEE & Nordic Region.

Huawei a inițiat de-a lungul timpului mai multe programe educaționale, Seeds for the Future și ICT Academy fiind cele care au căpătat cea mai mare tracțiune în rândul studenților și absolvenților de la universitățile tehnice. În România, programul Seeds for the Future a fost început pentru prima dată în 2014. De atunci și până în prezent, 300 de studenți au urmat programul pentru a-și forma abilitățile tehnice care să-i ajute într-o carieră IT, dar și pentru a dobândi competente de leadership, comunicare și lucru în echipă. Oficialul de la Huawei arată cât de importante sunt astfel de programe de formare pentru tineri, în contexul în care există o fractură considerabilă între ceea ce învață un student la facultate, locul în care ar trebui să se specializeze în sfârșit pe domeniul ales, și așteptările pe care le au în piața muncii noii veniți.

Citeste si: TARA Interactive: 40% dintre angajații din industria IT și-au...

„În această industrie, Huawei, Nokia sau Google sunt companii de top din industria tech. Și pe studenți îi ajută să urmeze un program la una dintre aceste companii de top. Dacă ai deja un certificat de la aceste companii, înseamnă că ai un certificat de la cei mai buni jucători din industrie. Trebuie să urmezi și facultatea, desigur, ai nevoie. Dar trebuie totodată să faci și practică și să acumulezi cunoștințe practice despre ce înveți la școală”, a mai precizat Marco Xu.

Sursa foto: Unsplash

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: