Interviul de angajare este etapa decisivă în „admiterea” la un loc de muncă. Un interviu bun, în care impresionezi recrutorul sau managerul îți poate asigura garantat jobul mult dorit. Însă pentru a trece cu brio de această etapă din procesul de recrutare, este nevoie să te pregătești temeinic de dinainte, să îți faci documentarea, dar și să fii gata să răspunzi la întrebările adresate.

Nivelurile record ale inflației, ratele ridicate ale dobânzilor și creșterea costurilor îi determină pe angajați să înceapă să ia în considerare găsirea unui nou job, plătit mai bine, pentru a ține pasul cu creșterea costurilor vieții. Când începi căutarea unui loc de muncă, pe lângă actualizarea CV-ului și a profilului LinkedIn, trebuie să îți recalibrezi și răspunsurile pe care le vei oferi la interviu.

În ultimii 25 de ani, multe dintre întrebările interviului au rămas aproximativ aceleași. În general, la un interviu de angajare, recrutorul sau managerul îți adresează întrebări pentru a te cunoaște mai bine, pentru a vedea care sunt punctele tale forte, dar și care sunt slăbiciunile tale. Orice întrebare ai primi, nu uita că poți întoarce mereu răspunsul în favoarea ta, însă pentru asta trebuie să rămâi calm și mereu pe poziții. Cu siguranță ai mai auzit aceste întrebări, nu sunt noi pentru tine, dar chiar și așa tot trebuie să te pregătești și să te gândești de dinainte cam ce ai vrea să răspunzi. Important e să fii autentic, să nu răspunzi mecanic la întrebări și să nu îmbraci „haina corporatistului fals”.

„Spune-mi mai multe despre tine”

Aceasta este una dintre primele întrebări pe care le vei primi la un interviu de angajare. Cel din fața dorește să te cunoască mai bine și vei fi rugat să te prezinți. Este, de asemenea, o întrebare care sparge gheața pentru a intra ulterior în mai multe detalii legate de viața ta profesională. Greșeala aici , pe care o fac mulți oameni este că merg prea mult în spate, în istoricul lor profesional, pentru că aici este vorba de a oferi detalii despre tine ca persoană, deci detalii generale despre viața ta personală, scrie Forbes.com.

Înainte de a răspunde la întrebare, este politicos să spui: „Mulțumesc că m-ai invitat la interviu pentru acest post. Am citit fișa postului, am cercetat compania care mi-a atras atenția”. Continuă apoi să spui ce faci în prezent, la jobul actual și care sunt responsabilitățile tale acolo. Oferă o culoare și un context în rezumatul muncii tale zilnice. Schimbă apoi direcția către viitor și expune, în linii mari ce ai vrea să faci în viitor, făcând referire totodată și la abilitățile tale, experiența ta academică și certificările tale.

Iată ce să faci când nu știi cum să răspunzi la o întrebare

Va veni un moment în care intervievatorul vă va pune o întrebare la care nu știi cum să răspunzi. Poate că nu va fi dificil, dar dacă te vei pierde, vei începe să intri în panică. Dacă ți se întâmplă acest lucru, respiră adânc și spune calm: „Aceasta este o întrebare bună. Nu sunt familiarizat cu subiectul. Mă bucur că ai întrebat, deoarece acesta este unul dintre multele motive pentru care am venit la interviu, la această companie. Deși am un rol sigur și bine respectat la firma mea, am foarte mult respect pentru organizația ta și vreau să învăț, să mă dezvolt și să avansez în cariera.”

De asemenea, poți cere intervievatorului să detalieze întrebarea. Dacă persoana oferă mai multe detalii, ai putea găsi o modalitate de a răspunde. Dacă nu, îndepărtează-te de întrebare și vorbește despre ceea ce știi. „Înțelegerea mea cu privire la această poziție este că mi-aș putea valorifica abilitățile care constau în {inserează abilități} și că aș putea, de asemenea, să învăț lucruri noi și să mă provoc.”

Poți să întorci situația și să mergi înainte fără a te opri asupra non-răspunsului, întrebând: „Din toate CV-urile pe care le-ai primit, de ce m-ai ales pentru un interviu?” Această întrebare îl va determina pe intervievator să spună de ce consideră că ești potrivit pentru acest loc de muncă. Vorbind despre abilitățile, experiențele și talentele tale adecvate, intervievatorul va spune de ce te potrivești bine, iar întrebarea anterioară ratată este deja în trecut și uitată.

„Ai vreo întrebare pentru mine?”

La sfârșitul interviului, intervievatorul aproape întotdeauna întreabă: „Ai întrebări?” Pentru că acest lucru se întâmplă aproape tot timpul, cei care caută un loc de muncă sunt obsedați de ce întrebări să pună. De multe ori, intervievații se gândesc atât de mult la ce întrebări să adreseze la finalul interviului încât uită să fie ancorați în prezent și în conversație.

Soluția este să menții o conversație autentică. Adresează întrebările intervievatorului pe măsură ce acestea apar. Făcând acest lucru, vei dezvolta un dialog organic. Intervievatorul va începe să aibă o idee despre cine ești cu adevărat. Te vei simți mai confortabil, iar răspunsurile tale vor curge mai lin. În timp ce vorbești cu intervievatorul, dacă nu ești sigur de ceva sau ai nevoie de clarificări, cere-i să facă lumină în acest sens. Așadar, simte-te liber să adresezi întrebări pe parcursul discuției, dar nu forța dacă nu simți neapărat că ai întrebări.

La finalul interviului ar fi indicat să închei cu sintagme de genul „Mulțumesc pentru timpul acordat”, „Mi-a plăcut foarte mult discuția”, „Sunt foarte încântat de oportunitate”.

