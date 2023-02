Hidroelectrica anunță sute de angajări: Toate posturile sunt scoase la concurs în mod public

Hidroelectrica îşi întăreşte structura de personal cu 219 posturi ceea ce îi va permite accelerarea ritmului investiţional şi consolidarea relaţiei cu clienţii, a anunţat, vineri, compania.

"Ne bucură să putem anunţa astăzi crearea de noi locuri de muncă într-una dintre cele mai profitabile şi competitive firme româneşti: Hidroelectrica. Modificările recente ne vor permite accelerarea ritmului investiţional, precum şi consolidarea relaţiei cu clienţii prin îmbunătăţirea semnificativă a serviciilor oferite acestora", a declarat Bogdan Badea, preşedintele directoratului Hidroelectrica.



Acesta a precizat că nivelul beneficiilor salariale oferite personalului nou angajat urmează să fie corespunzătoare cu nivelul salarial în branşă, cu contractul colectiv de muncă, precum şi cu nivelul pachetelor de motivare oferite de societăţile multinaţionale cu care Hidroelectrica intră în concurenţă directă. "Facem precizarea că toate posturile vor fi scoase la concurs în mod public, pe site-ul societăţii noastre, şi îi invităm pe cei interesaţi şi care - evident, au pregătirea necesară cerinţelor de ocupare a posturilor, să urmărească anunţurile companiei", a adăugat şeful Hidroelectrica.



Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica a probat în şedinţa din data de 31 ianuarie a.c., la propunerea managementului companiei, noua schemă de organizare internă a societăţii. Schimbarea de organigramă, cu efecte asupra structurii interioare a Hidroelectrica, presupune suplimentarea structurii organizatorice cu 272 noi posturi destinate întăririi departamentelor societăţii, dar şi restrângeri de activitate pentru zonele mai puţin solicitate funcţional (-53 de posturi).



Potrivit sursei citate, înfiinţarea posturilor vine ca urmare a unei analize interne serioase şi a consultării partenerului social.



Hidroelectrica a început acum câţiva ani un proces care vizează modernizarea structurală şi transformarea societăţii în companie orientată pe proiecte. Aceasta transformare organizaţională are loc cu ajutorul unui consultant extern, Roland Gareis Consulting (RGC) GmbH, firmă cu experienţă internaţională în consultanţă, specializată în managementul proceselor, al proiectelor şi în managementul schimbării.



"Suntem într-o perioadă a provocărilor - trebuie să îndeplinim cu celeritate cerinţele investiţionale ale planului RePower Europe, ne aflăm în plin proces de listare la bursă, avem o creştere spectaculoasă a portofoliului de clienţi pe zona de furnizare. În aceste condiţii, modificarea de organigramă are în vedere creşterea eficienţei companiei şi întărirea capacităţii de răspuns pe segmente strategice: management de proiect, investiţii, dezvoltare, trading şi furnizare, suport pentru IPO. În ceea ce priveşte activitatea de exploatare a centralelor hidroelectrice, trecem la implementarea normei de 5,2 salariaţi /post operativ pentru personalul operativ de tură. Aceste posturi nou înfiinţate vor reduce numărul de ore suplimentare efectuate de către personalul de exploatare şi vor ajuta la pregătirea schimbului de generaţii. Dorim să atragem şi să motivăm personal bine pregătit şi competitiv, capabil să aducă plus valoare companiei noastre", a subliniat Badea, în comunicatul transmis AGERPRES.



Hidroelectrica este cea mai profitabilă companie din România, societatea înregistrând o cifră de afaceri de 6,3 miliarde de lei în anul 2021 (ultimul an fiscal încheiat), mai mare cu 63% faţă de anul precedent, şi un profit operaţional (EBITDA) de 4,7 miliarde de lei, de asemenea în creştere cu 71% (faţă de anul precedent). Compania contribuie anual către bugetul de stat cu 90% din profitul obţinut.



Prin strategia aprobată de acţionariat, Hidroelectrica şi-a asumat proiectele noi, de diversificare, a căror valoare estimată totală este de circa 5,104 miliarde de lei pentru următorii ani. Realizarea acestora presupune punerea în funcţiune de capacităţi noi de producţie cu o putere instalată totală de peste 655 MW, coroborat cu o producţie medie anuală estimată la circa 1.763,92 GWh/an.



De asemenea, Hidroelectrica a intrat recent pe piaţa de furnizare de energie electrică, rata de creştere pe acest segment fiind una impresionantă. Practic, într-o perioadă relativ scurtă, compania a ajuns de la circa 800 de locuri de consum pe segmentul casnic în anul 2019, la peste 500.000 la acest moment.

