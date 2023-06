Locuri de muncă București. Peste 13.000 de joburi sunt disponibile în Capitală

Peste 13.000 de locuri de muncă sunt vacante în perioada 28 iunie - 5 iulie în Bucureşti, cele mai multe pentru muncitori calificaţi şi necalificaţi, potrivit datelor transmise de Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AMOFM).

Locuri de muncă București. Ce joburi găsești dacă vrei să te angajezi

Potrivit datelor furnizate de cãtre agenții economici, în evidența Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncã București, în perioada 28 iunie - 5 iulie, sunt disponibile 13.783 locuri de muncă în București, din care 428 sunt destinate persoanelor cu studii superioare, 1.000 persoanelor cu studii medii, 6.117 pentru muncitorii calificați și 6238 pentru muncitorii necalificați.

Instituția precizează că baza de date a locurilor de muncã vacante este dinamică și că în vederea unei informari cât mai corecte și actualizate AMOFM București va publica zilnic, pe site-ul instituției (www.anofm.ro - agentia AMOFM Bucuresti), locurile de muncã vacante declarate de cãtre angajatori.

Conform Legii 76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru șomaj si stimularea ocupãrii forței de muncã, modificatã și completatã ulterior, AMOFM București furnizeazã serviciul de mediere a muncii prin care se realizeazã punerea în legaturã a angajatorilor cu persoanele în cãutarea unui loc de muncã, în vederea stabilirii de raporturi de muncã sau de serviciu.

AMOFM București face cunoscute locurile de muncã vacante, comunicate de cãtre angajatori, persoanelor în cãutarea unui loc de muncã. Serviciul de mediere a muncii se acordã gratuit. Informațiile privind locurile de muncã vacante și condițiile de ocupare a acestora se pot obține de la Agențiile Locale pentru Ocuparea Forței de Muncã.

Locuri de muncă în România. Ce joburi sunt vacante la nivel național

În acest moment, în România sunt disponibile 62.185 locuri de muncă. Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru:

agent de securitate (6.004);

curier (2.830);

lucrător comercial (2.797);

muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (2.783);

muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (2.710);

manipulant mărfuri (2.044);

muncitor necalificat la spargerea şi tăierea materialelor de construcţii (1.784);

ambalator manual (1.761);

muncitor necalificat în industria confecţiilor(1.292); ajutor bucătar (1.081);

Din cele 62.185 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, 3.125 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (programator; funcţionar administrativ; inginer în diferite domenii de activitate; tehnician electronică; consilier/ expert/ inspector/ referent/ economist în economie generală etc.), 9.706 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial; agent de vânzări; curier; conducător auto transport rutier de mărfuri; şofer autoturisme şi camionete etc), 12.128 pentru persoanele cu studii profesionale (lăcătuş mecanic; sudor; confecţioner asamblor articole din textile; fierar betonist; operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale sintetice etc.), restul de 37.226 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (agent de securitate; muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor; manipulant mărfuri; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet; muncitor necalificat în industria confecţiilor etc).

