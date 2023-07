România înregistrează un procent relativ ridicat (în comparaţie cu celelalte ţări europene) al femeilor ce studiază informatică (21%), peste Italia şi Polonia, dar sub Franţa şi Spania. Practic una din cinci fete din România studiază informatica, arată datele unui studiu recent publicat de Google. Ideea a fost întărită și de Berta Herrero Estalayo, directorul departamentului de egalitate, diversitate și incluziune din cadrul Huawei Europa care spune că țara noastră se bucură de un avantaj competitiv major în ceea ce privește accesul femeilor în industria IT&C, comparativ cu alte țări din regiune și nu numai. Ce le lipsește, însă? Încrederea.

„M-am întors recent din România și ce am observat este că această țară are o comunitate foarte mare și puternică de femei în industria tech și asta mă face foarte mandră. Aici își au locul absolvente de IT foarte talentate, tinere care abia au intrat în profesie, la fel cum sunt și femei care au studiat matematică sau fizică, în universități încă din ani `70, deci există cumva și un trecut favorabil în acest sens. De remarcat că în acea perioadă multe dintre acele femei au fost, poate, singurele femei din grupele lor de la facultate”, descrie Berta Herrero Estalayo comunitatea de femei care activează în domeniile STEM (acronimul adoptat internațional pentru știință, tehnologie, inginerie și matematică) la nivel global.

Iar dacă acum mai bine de un deceniu, femeile în IT erau mai degrabă prezențe izolate și discrete, acum lucrurile stau diferit. Prezența lor este mai mare, însă nu și gradul de încredere și de stimă de sine cu care ar trebui să fie echipate pentru a se face mai mult auzite.

În România, dintr-un motiv sau altul, am impresia că femeile sunt foarte timide sau cel puțin nu îndrăznesc să iasă mai mult în evidență. Nu îmi dau seama dacă e din rațiuni de respect sau de modestie, însă aș vrea să nu mai existe lucrurile acestea și să se pună pe ele pe primul lor, să să iasă în evidență și să vorbească pentru că au foarte multe lucruri de spus. Și bineînțeles trebuie să creadă în ele, să simtă că au putere pentru că într-adevăr o au. Dacă s-ar putea vedea prin ochii mei, ar vedea cum lumea este un loc perfect pentru ele. Femeile care lucrează în IT în România sunt foarte bune în ceea ce fac și ar trebuie sa facă un pas în față și să se simtă încurajate. Berta Herrero Estalayo, director departamentul de egalitate, diversitate și incluziune Huawei Europa (foto) Citeste si: În România, femeile comandă online mai des decât bărbaţii, inclusiv cărți

Pap, Up România: Toți ne dorim schimbarea, dar nu vrem toți să înceapă cu noi

Primark deschide în iunie magazinul din AFI Cotroceni, al doilea din România

Berta Herrero Estalayo este și fondator și director al programului Female Leadership in the Digital Age, o școală de vară dedicată tinerelor pasionate de tehnologie din toată Europa. La ediția din acest an, 29 de tinere au luat parte la workshop-uri pe teme diverse, de la leadership, public speaking, antreprenoriat, blockchain și AI și până la ateliere de programare. Școala de vară a ajuns la a patra ediție și este organizată de Academia Europeană de Leadership ( European Leadership Academy) și Huawei.

„Am menținut modelul de bază al școlii prin care acceptăm tinere care vin din toate domeniile de activitate și le oferim șansa de a fi lideri în era digitală. Pentru cele care deja au deja experiența educațională în materii STEM le oferim îndrumare despre cum să-și configureze mai bine abilitățile soft, dar și cele leadership, antreprenoriat, public speaking. Iar pentru tinerele care vin din zona de științe umane și sociale, avem și ateliere despre etica în inteligență artificială, cloud și blockchain”, a completat Berta Herrero Estalayo.

Din partea României a participat o tânără de 24 de ani, din Cluj-Napoca. Dora Crișan a absolvit două universități în paralel: Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației și Facultatea de Business, ambele din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Dora lucrează la Evozon Systems din Cluj-Napoca, companie care este parte a grupului australian cu acelaşi nume, specializat în furnizarea de soluţii software la comandă.

Dora Crișan, participantă la Școala de Vară dedicată leadershipului feminin în era digitală. Sursa foto: European Leadership Academy

Participantele de la Școala de Vară dedicată leadershipului feminin în era digitală. Sursa foto: European Leadership Academy

Dacă o femeie nu îndeplinește toate criteriile la un job, nu mai aplică la el

Deficitul de forță de muncă din IT se resimte nu doar în România, ci și la nivelul tuturor statelor UE. Nu de puține ori, angajatorii din această industrie se plâng că nu găsesc candidați noi în piață, iar recesiunea globală și creșterea costurilor cu forța de muncă amplifică această provocare. Cu toate acestea, talent disponibil în piață există, însă de multe ori acesta nu ajunge să aibă acces la locurile de muncă vacante, puse la dispoziție de companii.

E un paradox, cu siguranță, dar este și un blocaj, de asemenea. Spre exemplu, uneori când cauți un job, lista cu cerințele postului este extrem de mare. De ce ce se întâmplă acest lucru când tu, de fapt, ai nevoie ca omul respectiv sa bifeze doar 4 - 5 cerințe sau abilități? Sfatul meu pentru directorii și specialiștii din HR este să scurteze anunțurile. Uneori angajatorii cer un master care nu are nimic de-a face cu jobul pentru care aplică o persoană. De ce trebuie sa lași atât de mulți candidați pe dinafară, doar pentru că nu au masterul respectiv sau pentru că nu vorbesc decât două limbi străine în loc de patru? Întrebarea e, chiar o să folosească cu adevărat acele limbi străine? Așa riști să pierzi o persoană excepțională la nivel profesional. Berta Herrero Estalayo, director departamentul de egalitate, diversitate și incluziune Huawei Europa Citeste si: BCR a creditat Enery Power Holding pentru achiziția de regenerabile în România

Nou CEO la ENGIE Romania: Eric Stab pleacă, după 13 ani. Cine îi va lua locul

Cât de multă energie verde va avea România? Răspunsurile, la Energy R/Evolution

La acestea se adaugă și discrepanțele în ceea ce privește accesul în piața muncii a diferitelor categorii de candidați. De pildă, deși femeile și bărbații își doresc un parteneriat de lungă durată cu succesul la nivel profesional, femeile par să fie mai neîncrezătoare decât bărbații atunci când aplică la un loc de muncă, indiferent de experiența acumulată. Spre exemplu, dacă o femeie nu îndeplinește toate criteriile enumerate într-un anunț de angajare, ea nu va aplica la jobul respectiv, în timp ce bărbații aplică dacă simt că îndeplinesc în proporție de 60% cerințele sau abilitățile de la locul de muncă vacant pe care îl regăsesc pe o platformă de recrutare, arată datele de la Harvard Business Review.

„E păcat pentru că s-ar putea să fii cea mai bună persoană pentru acel job, însă să fii restricționat de niște criterii stupide care nici măcar nu se vor pune în aplicare. Așa riști să pierzi o șansă. De aceea cred că HR-ul necesită multe îmbunătățiri. La anunțuri, recomandat ar fi să le menții simple și concise ca să poți ajunge la ideea de bază, dar nu mai mult pentru că altfel nu poți atrage talentele de care ai nevoie, nu poți oferi tuturor oportunități reale”, a adăugat specialistul de la Huawei.

În ceea ce privește accesul în piața muncii din perspectiva abilităților, angajatorii estimează că 44% din competențele angajaților vor fi perturbate în următorii cinci ani. Companiile se așteaptă ca gândirea creativă să devină o abilitate care să crească cel mai mult în importanță, fiind urmată de gândirea analitică și alfabetizarea tehnologică. Aceasta din urmă este deosebit de importantă, deoarece evoluțiile tehnologice vor fi un factor cheie al noilor locuri de muncă, notează Forumul Economic Mondial.

„Abilitățile de cybersecurity iarăși sunt importante pentru că avem un deficit de forța de muncă în acest sector, la nivelul întregii Europe. Și aici iarăși e o chestiune de reskilling și upskilling. Vedem spre exemplu că sunt mulți avocați care fac tranziția către cybersecurity ceea ce e un lucru bun pentru că avocații au competențe bune pentru cybersecurity și sunt relevante. Cybersecurity este un domeniu care a ajuns să fie extrem de relevant. Dacă în urmă cu câțiva ani, în general, doar companiile mari aveau un departament sau oameni dedicați pentru acest sector, acum toată lumea are un expert în cybersecurity, inclusiv start-upurile și IMM-urile. Iar cei care nu au, contractează unul pentru că este necesar să își securizeze afacerile”, Berta Herrero Estalayo care spune că importante sunt și cursurile de public speaking, într-o realitate economică și socială în care este crucial să știi cum să comunici.

Sursa foto: Pexels

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Raluca este unul din reprezentanții entuziaști și curioși ai generației Millennials. A studiat Jurnalism la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării la Universitatea din București și a urmat un master în Comunicare și Resurse Umane, în cadrul aceleiași instituții. Timp de doi ani a fost redactor la revista Forbes România și colaborator în cadrul mai multor proiecte editoriale precum Top 500 companii , Top 30 cele mai influente femei, precum și... Mai multe articole scrise de Raluca Juncu »

Te-ar putea interesa și: