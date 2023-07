În ultimii ani, companiile au început să acorde o atenție deosebită implementării de programe menite să le ofere angajaților condițiile necesare pentru a fi sănătoși și mulțumiți de stiul lor de viață și, astfel, să aibă o mai mare eficiență la locul de muncă.

Pe fondul unui mediu de lucru solicitant, ce abundă în termene limită și obiective de atins, indicatori de eficiență de îndeplinit, bunăstarea corporativă (corporate wellbeing) a devenit, astfel, o țintă importantă de atins.



Conform studiului State of Workplace Wellbeing, efectuat de Gallup în peste 100 de țări, companiile care se implică în dezvoltarea programelor de wellbeing în folosul angajaților, au înregistrat o creștere, în medie, de 21% a productivității.

Mai mult, conform studiului The Business of Wellbeing: A Global perspective, realizat de Virgin Pulse Institute, s-a observat o scădere cu 27% a absenteismului în rândul angajaților companiilor care le oferă acestora programe de wellbeing.



Nu în ultimul rând, conform studiului The ROI of Employee Wellbeing (World Economic Forum), companiile care investesc în wellbeingul angajaților pot obține un ROI (return on investment) de până la 6 ori mai mare. Printre beneficiile identificate se numără

scăderea costurilor asociate cu asistența medicală, reducerea absenteismului și a fluctuației personalului și creșterea productivității.

Companiile din România au început să deruleze astfel de programe ce au scopul de a îmbunătăți starea de bine a angajaților și de a crea un mediu de lucru pozitiv.

