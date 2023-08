Compania susține că inteligența artificială poate tăia până la 15% din costurile unui proiect imobiliar. Eficientizarea costurilor se realizează în principal prin reducerea timpului necesar proiectării, reducerea erorilor în proiectare și reducerea timpului necesar pentru obținerea avizelor și autorizațiilor și deblocarea resursei om pentru a se implica în principal în identificarea celor mai eficiente soluții tehnice.

Vego, de pildă a reușit să reducă cu până la 40% durata de timp necesară obținerii avizelor pentru proiectele pe care gestionează pentru clienții săi, folosind inteligența artificială ca instrument de a înțelege mai rapid cerințele autorităților. În prezent, compania derulează peste 100 de proiecte simultan, fiecare cu o durată medie de 9 luni, fiecare cu câte 1.000 de avize, în medie.

Compania estimează că fără utilizarea roboților software, algoritmilor și inteligenței artificiale în procesul de planificare strategică, ar fi fost necesar ca 10% din munca totală depusă să fie alocată procesului de planificare și replanificare a activității, respectiv 1.500 ore lunar pentru fiecare 100 de angajați. Utilizând instrumentele software de inteligență artificială, VEGO reușește să reducă durata procesului de planificare până la 2% din munca totală depusă într-o lună, respectiv 330 ore pentru cei 180 de angajați.

În acest moment, pentru a discuta cu cifre concrete, 20% din cifra de afaceri din acest an a fost realizată utilizând AI și ne propunem ca la finalul anului să atingem 30%. Utilizarea AI ne-a ajutat să avem o zi de vineri liberă pe lună, iar începând din luna august 2023 am trecut la doua zile libere pe lună. Având în vedere eficiența pe care am obținut-o prin implementarea unor soluții mai complexe bazate pe automatizare și AI am decis să implementăm de la 1 septembrie săptămâna total redusă de lucru, de 4 zile pe săptămână (48 de zile de concediu suplimentare pe an).

Virgil Profeanu, fondator VEGO Holdings