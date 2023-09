Bunăstare și sustenabilitate la locul de muncă: Cum să integrezi ambele aspecte pentru angajații tăi

Poate fi dificil de prezis cum va arăta viitorul muncii pe măsură ce apar noi tehnologii și tendințe, însă un lucru este clar, locul de muncă ar trebui să susțină sănătatea și bunăstarea angajaților. Sustenabilitatea și atenția pentru mediu încep să facă parte tot mai mult din obiectivele companiilor mici și mari.

Tot mai multe clădiri de birouri dețin certificări care atestă un consum energetic eficient și o mai mare orientare spre construirea de comunități. Managerii văd că un mediu de lucru sănătos este mai prielnic pentru inovație și productivitate, iar angajații fericiți se implică mai mult în proiectele firmei. În plus, un mediu de lucru relaxat și sănătos reprezintă o atracție pentru viitorii angajați.

Iată câteva sfaturi prin care poți integra bunăstarea și sustenabilitatea la locul de muncă.

Program de wellness și sănătate

Stresul prelungit de la locul de muncă contribuie la probleme de sănătate pentru angajați, precum și la zile pierdute de muncă. Atunci când angajații lucrează peste program, inclusiv în weekend au probleme de somn, aspect care se va răsfrânge mai devreme sau mai târziu și asupra companiei.

De aceea, este important să încurajezi pauzele și detașarea după program, inclusiv în weekend. Odată ce angajații au timp pentru a se relaxa, vei vedea o îmbunătățire a energiei, productivității și creativității.

Poți chiar încuraja angajații să includă în programul zilnic diverse forme de wellness. Sportul, meditația, plimbările în natură, masajul contribuie la o stare de bine. Puteți chiar organiza programe de sport în grup sau să participați împreună la evenimente sportive caritabile (maratoane, competiții de înot etc.).

Organizează programe de reciclare la locul de muncă

Reciclarea este un alt pas important pentru sustenabilitatea la locul de muncă. Conform unui sondaj realizat de Genesis Property, compania fondată de antreprenorul Liviu Tudor, mai bine de 50% dintre angajați își doresc ca angajatorul să se implice în protecția mediului, iar 48% dintre oameni își doresc să lucreze la o companie implicată în acțiuni pentru comunitate.

Iată câteva sfaturi pentru a introducere reciclarea la locul de muncă:

Colectează mai mult - pe lângă hârtie, sticlă și plastic (reciclabil), poți colecta infrastructură precum computere sau telefoane mobile, piese de mobilier, becuri, baterii, cartușe pentru imprimantă, cutii de pizza, reviste etc.;

Dedică un spațiu pentru colectarea materialelor organice - poți contribui spre idealul de zero waste și prin colectarea materiei organice. Ce poți colecta: resturi alimentare, prosoape de bucătărie, pliculețe de ceai, resturi de cafea, farfurii compostabile;

Promovează prânzurile fără resturi - le poți oferi angajaților un loc de luat masa și accesorii reutilizabile, de la furculițe și linguri, până la pahare. Poți chiar descuraja cafeaua în ambalaj de plastic/carton în favoarea ceștilor din porțelan sau alte materiale reutilizabile. De asemenea, limitează folosirea sticlelor de apă din plastic și încurajează sticlele reutilizabile.

Spații de lucru verzi

Un spațiu de lucru verde sau înconjurat de spații verzi contribuie la îmbunătățirea calității aerului, reducerea stresului și stimularea productivității și a inovației.

Potrivit unui studiu realizat de Harvard Center for Health and the Global Environment în 2015, angajații care lucrează în clădiri cu spații de lucru verzi, lumină naturală, aerisire, materiale de construcție prietenoase cu mediul răspund cu 97% mai bine în situații de criză, iar capacitatea de strategie este îmbunătățită cu 183% față de un loc de muncă tradițional.

Implementează strategii de economisire a energiei

Reducerea consumului de energie se află pe lista scurtă de priorități pentru multe companii pe fondul schimbărilor climatice și a creșterii prețurilor la energie. Schimbarea vine cu pași simpli, care adunați ajung să facă diferența. Iată câteva sfaturi în acest sens:

Înlocuiește becurile clasice cu LED-uri eficiente energetic. Acestea consumă cu 80% mai puțină energie;

Optează pentru clădiri de birouri cu ferestre mari, pentru acces facil la lumină naturală. Lasă lumina artificială pentru zilele înnorate;

Redu temperatura aparatului de aer condiționat cu 1-2 grade Celsius. Astfel, se va reduce consumul cu 8-16%;

Interesează-te dacă dispozitivele folosite au opțiuni de tip „energy saving” și încurajează folosirea lor;

Solicită un audit energetic. Multe companii de utilități oferă acest lucru și te pot ajuta să descoperi și alte modalități pentru a economisi energie.

Companiile care doresc să contribuie la bunăstarea și sustenabilitatea la locul de muncă ar trebui să înceapă ușor. La început, adu câteva plante la birou, apoi înlocuiește becurile cu unele eficiente energetic, promovează colectarea selectivă și folosirea de produse reciclabile sau realizate din materiale compostabile.

