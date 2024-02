Companiile din România vor oferi angajatelor, în acest an, de 8 Martie, tichete-cadou pe suport electronic ce pot ajunge la 300 de lei, arată o analiză de specialitate realizată de Up România, emitent de tichete valorice.

În ceea ce priveşte distribuţia geografică, cele mai multe angajate sunt din Bucureşti şi Ilfov (22%), Argeş (7%), Bacău (6%) şi Bihor (5%).

Conform Up România, sumele încărcate pe cardurile-cadou, de Ziua Femeii, sunt cheltuite în mai puţin de o lună de la alimentare, iar cele mai multe dintre beneficiare aleg să se răsfeţe în saloanele de înfrumuseţare, să-şi reînnoiască garderoba sau să cumpere articole pentru copii.

„Ziua Internaţională a Femeii este un bun prilej pentru angajatorii din România să-şi arate aprecierea şi recunoştinţa faţă de femeile din companie. Acestea pot primi până la 300 de lei, de 8 Martie, prin cardul cadou, sumele alocate nefiind supuse impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale. Din datele Up România, anul trecut, numărul celor care au ales să ofere angajatelor acest beneficiu extra-salarial a fost în creştere cu 58% comparativ cu 2022. De asemenea, numărul femeilor care l-au primit a crescut cu 37% comparativ cu anul precedent”, se arată în analiza Up România.

Anul trecut, ierarhia companiilor care au acordat tichete cadou de 8 Martie plasează pe primele locuri industrii, precum cea textilă, urmată de comerţ şi de servicii.

Numărul IMM-urilor care au oferit acest avantaj a crescut cu 72%, în 2023 faţă de 2022. De asemenea, 20% dintre companiile care au acordat tichete cadou de 8 Martie 2023 au fost firme mici şi mijlocii.

Tichetele-cadou pe suport electronic pot fi oferite din bugetul cheltuielilor sociale şi sunt deductibile fiscal în limita a 5% din valoarea cheltuielilor cu salariile personalului.

