Nevoia de personal împinge angajatorii să apeleze la forță de muncă externă, chiar și acolo unde inițial s-a spus că bariera lingvistică și discrepanțele culturale sunt un mare minus și că nu se poate apela decât la angajați români. Așa se face că, în joburi care necesită și interacțiune cu clienți, cum sunt cele din supermarketuri și hypermarketuri, au ajuns deja de câțiva ani și muncitori din Asia, la fel ca și cei care lucrează pe șantiere sau în restaurante.

Deși „cocheta” încă din 2019 cu ideea de recrutare de candidați de pe piețe din afara Europei, Eugen Saulea, fondatorul ESSA Group, companie românească activă pe piaţa serviciilor de trade marketing şi recrutare de personal, a apelat deja la această soluție încă din 2022. Practic, ce face compania este să recruteze personal și să îl plaseze în marile lanţuri de retail precum Carrefour, Kaufland, Auchan, Metro Cash & Carry, Mega Image.

Muncitorii de pe piețele asiatice recrutați până acum de ESSA Group au fost pentru poziții de lucrător comercial și picker (adică persoană care „culege” produsele de la o comandă, mergând la locația din depozitul magazinului să le preia), joburi care au fost, de altfel cele mai căutate în 2023, după cum povestește Eugen Saulea.

„Făt-Frumosul nostru în care am crezut de la bun început și l-am găsit drept o soluție pentru lipsa de personal este recrutarea unor structuri de personal non-UE, începută timid. Noi cochetam cu posibilitatea undeva în 2019, apoi a venit pandemia, am renunțat la idee și ulterior ne-am apucat serios de a aduce în țară personal străin. Am identificat printre ei valori, adică oameni foarte valoroși care chiar s-au implicat mai mult decât personalul autohton, au promovat în cadrul companiei. Avem o creștere de la un an la altul de 800% pe acest segment”, a declarat Eugen Saulea, fondator ESSA Group, în emisiunea HR Talks realizată de wall-street.ro.

Guvernul a aprobat pentru 2024 un număr de muncitori străini nou-admiși pe piața forței de muncă de 100.000, similar cu cel de anul trecut, deși, anterior, cei de la Palatul Victoria vorbeau de o mărire a contingentului. Cei mai mulți sunt recrutați în construcții, în hoteluri și restaurante, transporturi, dar și în comerț.

Deși pentru retail au apărut foarte multe întrebări, „Dacă nu vor putea relaționa cu angajații sau cu consumatorul”, ei bine, s-au descurcat de minune. Ulterior, am povestit clienților noștri din celelalte divizii, mari jucători în zona de fast-moving, că sunt foarte buni în ceea ce fac și că-și asumă jobul și până nu termină treaba nu pleacă acasă. De asemenea, sunt și foarte flexibili ca program. Și am avut curajoși. Am încercat în zone critice cum e în București, în Băneasa, au venit către mine clienți și mi-au spus „Dă-mi și mie un lucrător comercial non-UE. Hai să vedem pentru trei luni cum arată și de acolo mai vedem”. Însă povestea s-a transformat într-una frumoasă, pentru că a avut succes. Sunt motivați, sunt flexibili și dedicați jobului. Eugen Saulea, fondator ESSA Group (foto)

Mai mult, muncitorii non-UE, pot acoperi golurile rămase la paleta de joburi sezoniere din retail (unde de regulă fluctuația de personal e mare) și oferă mai multă predictibilitate pentru angajatori. De acest lucru s-a convins și Eugen Saulea, care a plasat personal străin vara trecută, în sezonul estival, la Constanța, într-o perioadă în care nevoia de merchandiseri pentru rute mobile era mare.

„Ce înseamnă flexibilitate? Înseamnă că dacă tu ai o nevoie, că vorbim de un inventar, o recepție întârziată, un schimb doi pentru alte activități, în altă locație, să poți să ai oameni disponibili. Cu angajații non-UE am putut aranja din timp și i-am putut avem acolo. Sunt foarte motivați de jobul pe care îl fac, nu le rușine. Am avut oameni care își luau notițe în magazin în discuția cu clientul. Pe ai noștri nu i-am mai văzut de ceva timp să facă asta. Mai ales că am avut situații în care un lucrător comercial autohton și-a rotunjit veniturile fără ca noi din structură să știm, prin colaborări diverse. Iar asta a afectat calitatea muncii de bază”, a mai preciazat fondatorul ESSA Group (foto).

„Birocrația este la gradul de excelență” în România

Anul acesta, compania lui Eugen Saulea are în plan să recruteze peste 120 de persoane din Sri Lanka și Nepal. Aceștia ar urma să fie integrați la doi mari angajatori din retail, dar și în cadrul unuia care activează pe piața de reciclare. Timpul mare de așteptare cu care se confruntă, de altfel toate companiile care recrutează personal de pe piețe asiatice ajunge, însă, să fie un mari impediment.

„Partea mai puțin plăcută e birocrația, deci suntem blocați. Avem azi angajați care trebuiau să fi venit în trimestrul al patrulea din 2023. Suntem în trimestrul întâi, în a doua lună din 2024 și încă nu îi avem. Așteptăm de la consulat, poate - poate vor veni. În momentul de față avem șase luni de când am depus cererile. Am avut și perioade bune în care au venit rapid, în trei- patru luni. Însă acum au fost niște modificări pe la consulate și în momentul de față birocrația este la gradul de excelență”, spune Eugen.

În 2023, din cei 100.000 de lucrători din spațiul non-UE așteptați în țară, în realitate au ajuns să lucreze doar 50.000, după cum transmitea, la jumătatea lunii decembrie Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă. Acest lucru se datorează procesului birocratic greoi de aducere în țară a muncitorilor străini, la care se adaugă și valul mare de respingeri a dosarelor de obținere a vizelor de muncă din a doua jumătate a anului trecut – problemă de care s-a lovit și compania lui Eugen Saulea. Numai în octombrie 2023, în Sri Lanka au fost respinse până la 25% dintre dosare doar în decurs de o lună, în vreme ce în New Delhi (capitala Indiei), pragul de respingere a ajuns chiar și la 50% în aceeași lună.

Importul de personal e o soluție temporară. Dar problema mare este că salarizarea din România, așa cum arată ea astăzi, nu e una decentă. În zona de lucrător comercial, de picker, nu e una decentă (...) Și atunci și un non-EU, vine în țară, un an de zile, stă liniștit. Are salariul pe care l-ai negociat cu guvernul lor, cu ei, e ok. În al doilea lea an, dacă tu ai o majorare a salariului minim și pachetul lui nu are aceeași evoluție, se va simți și va căuta alternative. Și în cazul non-EU, după un an de contract, trebuie să renegociem cu ei, să vadă ceva în plus, să simtă că ne uităm și către ei, altfel pleacă. Acolo suntem. Eugen Saulea, fondator ESSA Group

Pe lângă birocrație și salariile mici, o altă problemă care dezechilibrează recrutarea de personal străin este reprezentată de lipsa unei legislații care să prevadă și sancțiuni pentru angajații străini veniți în România să muncească, pentru ca mai apoi să își încalce fraudulos contractele de muncă și să fugă din țară. Cu aceste inconveniente se confruntă cel mai adesea angajatorii din vestul țării pentru că, geografic vorbind, sunt mai aproape de țările din Vest, acolo unde fug cei mai mulți muncitori străini ajunși în România.

De pildă, unul din cinci muncitori străini aduşi de companiile din Arad, din ţări non-UE nu reuşeşte să facă vechime la locul de muncă pentru că fuge din ţară ilegal la scurt timp, conform datelor centralizate de Serviciul pentru Imigrări din Arad. Comisarul-şef a declarat că mulţi dintre muncitorii care şi-au abandonat angajatorii au fost prinşi ulterior în tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat. Eugen Saulea spune că s-a lovit și el câteva astfel de cazuri, la Timișoara, însă menționează că acestea au fost doar excepții.

„În vestul țării, în Timișoara am avut probleme. Acolo tentația a fost foarte mare, pentru că deja cei mai vechi care au ajuns acolo au deja filieră, au căile de ieșit din țară deja aranjate și îi găsești în Italia sau prin Franța. Dar ca pondere n-au fost foarte mulți. Am avut undeva dintr-un efectiv de 80-90 de persoane, 4-5 oameni plecați într-un an jumate. În orașele celelalte din țară nu au unde să plece. Din București, nu au posibilitatea să plece până prin Vest pentru că e departe, în Moldova la fel”, spune Eugen Saulea.

ESSA Group, prezentă pe piața din România de două decenii, a avut afaceri de 24,3 milioane de euro în 2023, în creștere cu 24% față de valoarea de 19,8 milioane de euro din 2022. În 2024, cea mai mare investiție pe care o va face Eugen Saulea va fi în oameni. De curând, ESSA a autorizat o structură de evaluatori și formatori de personal, având competență legală să califice anumite categorii de angajați. Structurile interne vor trece printr-o sesiune de formare și evaluare și, în baza calificării finale, vor fi încadrați pe poziții superioare, spunea anterior Eugen Saulea, care anunță că va investi bugete consistente în majorarea salarială în funcție de aceste competențe.

Câți muncitori străini au venit în România până în 2024

Din 2015, până la începutul acestui an, au venit în România 323.500 de muncitori străini, ca parte a unui contingent total aprobat până în 2023, conform raportărilor de la Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă.

Pentru fiecare muncitor străin recrutat să lucreze la noi în țară, angajatorii personalului străin achită un aviz de muncă în valoare de 100 de euro, o taxă de viză în valoare de 120 de euro, o taxă pentru permisul de ședere în valoare de 259 de lei, precum și o taxă consulară în valoare de 120 de euro, sume care ajung în totalitate la bugetul de stat.

