În vremuri de inflație, angajații, mai mult ca niciodată, acordă o atenție deosebită alimentației sănătoase și doresc să mănânce mai bine, chiar dacă acest fapt devine împovărător pentru bugetul lor. Astfel, aproape jumătate din angajații români au declarat că utilizează 40% din venitul lunar pe alimente. În acest context, cardul de masă este perceput ca un instrument puternic de securizare a bugetului pentru alimente, 8 din 10 angajați români afirmând că tichetele de masă le cresc puterea de cumpărare, iar 7 din 10 respondenți menționând că acestea au, în această situație economică, și un impact semnificativ în diminuarea stresului.

Acestea sunt rezultatele Barometru FOOD 2023, un amplu sondaj anual Edenred al tendințelor alimentare (ale angajaților și ale restaurantelor), realizat în 19 țări, inclusiv România.

Barometrul FOOD scoate la suprafață preferința tot mai mare a angajaților români pentru „farfuria verde sănătoasă” de mâncare, adică una în care predomină produsele proaspete (95%) și legumele (87%). Se remarcă o nevoie a angajaților în creștere pentru preparatele echilibrate și sănătoase (57%), care se reflectă în principal printr-o cerere mai mare pentru produse locale (53%) sau vegane (40%).

Restaurantele din România fac eforturi să vină în întâmpinarea acestei tendințe la nivel de consumator, în ciuda barierelor pe care le întâmpină în încercarea de a-și îmbunătăți oferta și de a oferi produse mai sănătoase. 6 din 10 reprezentanți de restaurante chestionați în studiu au declarat că pregătirea unor preparate și retete sănătoase este mai costisitoare, deși 5 din 10 au considerat că această schimbare generează surse de venit durabile. Principalele măsuri luate de către restaurante sunt cele legate de schimbarea furnizorilor cu cei care oferă produse mai sănătoase și de origine locală (74%) și orientarea către produse organice (63%).

„Mâncatul conștient este poate cel mai mare lux al timpurilor noastre, din păcate. În vria în care trăim, uităm de multe ori să ne acordăm timp pentru a ne bucura cu adevărat de masă. Pentru echilibrul nostru și pentru sănătate. Tot din grabă, de cele mai multe ori, facem alegeri nepotrivite și nu dintre cele mai sănătoase pentru organism. Salut inițiativa Edenred de a promova un stil de viață sănătos și mă bucur că noi, prin organizația HORA, putem contribui la educarea și însușirea unui comportament echilibrat în relația cu mâncatul. Așadar, încurajez pe toată lumea să se bucure zilnic de pauza de prânz așa cum se cuvine, și vă așteptăm la restaurante, pentru un plus de bună dispoziție”, a declarat Radu Savopol, președinte HORA și co-fondator 5 to go.

„Alimentatia sănătoasă nu este doar un subiect la modă. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, angajații care au obiceiuri nutriționale echilibrate pot fi chiar și cu 20% mai productivi. De altfel, această convingere se reflectă și în percepția angajaților români, aproape 100% dintre cei care au răspuns sondajului Barometrului FOOD 2023 declarând că alimentația sănătoasă este un factor decisiv pentru starea lor generală de bine. Ultima perioadă a venit cu provocări noi pentru stilul nostru de viață. De aceea, ne-am propus să continuăm misiunea FOOD de a conecta toți partenerii relevanți - factori guvernamentali și de business, restaurante sau cantine, dar și mici producători locali – și împreună cu HORA să dezvoltăm un ecosistem funcțional care să faciliteze unui număr cât mai mare de angajați posibilitatea de a accesa cu ușurință un prânz sănătos, în timpul programului de lucru și cât mai aproape de birou”, a declarat Ana Busuioc, Legal & Corporate Affairs Director, Edenred.

Sursa foto: Pixabay

