Ideea de a călători și de a vedea lumea a încolțit în mintea Ancăi Șerban încă din copilărie, însă, realist vorbind, nici nu avea cum să-și imagineze la acea vreme că acum, adult fiind, avea să pună piciorul în destinații atât de îndepărtate de locul natal. Astăzi este un nomad digital cu acte în regulă , „certificat” pe care l-a dobândit încă din 2020, încă de când munca remote a fost adoptată la scară largă. Când am avut discuția cu ea, Anca se afla în Cape Town, al doilea cel mai mare oraș din Africa de Sud.

Anca Șerban spune că încă de când era mică, frica n-a fost un cuvânt cu care să locuiască-n casă. „Mă duceam oriunde, mă urcam un copaci și eram fericită”, își amintește ea. Iar când nu se cățăra în copaci, Anca era absorbită de poveștile de aventuri. Așa s-a îndrăgostit iremediabil de cărțile lui Jules Verne, care-i permiteau, la acea vreme, să facă înconjurul lumii, chiar dacă doar în imaginarul ei.

„Eu nu visam la floricele, copii, familie și lucruri de genul acesta când eram mică, citeam doar cărți de aventură. Eram fan la astfel de povești, dar nu mă gândeam la momentul acela că eu voi putea să fac toate lucrurile pe care le fac acum”, spune ea.

Anca Șerban este om de marketing, în prezent fiind Head of Marketing în cadrul Pluria, o platformă care agregă spațiile de lucru, de la lounge-uri, cafenele, spații de co-working și le pune la dispoziția angajaților, antreprenorilor și freelancerilor. Anterior a lucrat la Deloitte și la 7Card – loc în care i-a cunoscut pe cei doi cofondatori Pluria, alături de care s-a aflat încă din primul an de funcționare.

„Noi suntem o echipă internațională, echipa mea de marketing e în Columbia, avem foarte mulți colegi în America Latină, pentru că aceea este piața noastră principală. Pentru că lucrăm într-un start-up, nu suntem legați de foarte multă birocrație, ca într-o corporație, astfel încât noi suntem o echipă 100% remote. Am fost complet remote de la momentul zero. Cine își dorește să lucreze așa, ca mine, din altă țară, este liber. Bineînțeles că îți păstrezi responsabilitatea de a-ți face jobul indiferent unde ești”, explică directorul de marketing de la Pluria.

„Oriunde în lume este casa mea”

Anca Șerban și-a început aventura de nomad digital în 2020, când lumea avea să cunoască primele perioade de carantină ca urmare a pandemiei de COVID-19. Lucrând deja de acasă, tânăra și-a dat seama că poate face asta de oriunde din lume, așa că a decis să-și facă bagajele și să scoată capul în lume. La început a fost o modalitate de a fugi de pandemie, spune ea, însă treptat, „microbul” călătoriilor a cuprins-o tot mai mult și și-a dat seama că dacă are un laptop și conexiune la internet, munca o poate face de oriunde din lume.

Anca Șerban, în Africa de Sud

Și așa am început să călătoresc și să lucrez remote. Întâi am făcut asta din Europa, după care am plecat în America Latină, iar în 2022 am stat mai mult prin Asia. Anul trecut m-am întors în America Latină și, spre sfârșitul anului, în octombrie, am plecat în Africa pentru că în Africa nu prea fusesem mai deloc, în partea de sud și am început o călătorie mai lungă pe care o s-o termin spre mijlocul lunii martie (...) Călătoria asta de cinci luni se va încheia. Am început în Riad, în Arabia Saudită, de acolo am plecat spre Africa și Africa de Sud, apoi spre Cape Town unde sunt acum. Mai stau două săptămâni după care mă întorc în România. Anca Șerban, Head of Marketing Pluria

Anca are un soi de reguli proprii atunci când călătorește: stă plecată cam cinci-șase luni pentru că asta crede că este o perioadă optimă de călătorit pentru ea și alege să se stabilească într-un oraș pentru aproximativ două săptămâni, cu excepția Mexicului, unde a stat o lună. Cam după jumătate de an în care e „pe drumuri”, tânăra se întoarce o perioadă în România. Spune că primăvara îi place să o petreacă la noi, pentru că i se pare un anotimp deosebit, în care preferă să devină turist la ea în țară. Pentru restul anului nu și-a pus încă la punct tot planul, însă spune că i-ar plăcea să se întoarcă în Asia și să petreacă mai mult timp acolo.

„S-a schimbat mult viața mea din pandemie și până acum, profesional am crescut foarte mult și a fost și o șansă să pot face altceva. Cred că și datorită faptului că am fost pusă în foarte multe situații necunoscute și am învățat să mă descurc, m-a ajutat să mă dezvolt. Eu practic trăiesc în Airbnb-uri. Oriunde în lume este casa mea”, povestește Anca.

Hotelurile nu se află niciodată pe lista de locuri în care să pună capul pe pernă pentru că i se par impersonale și nu simte că are un spațiu al ei. Important e să te simți cât mai mult ca acasă, spune Anca, motiv pentru care alege Airbnb-urile, unde poate beneficia de o bucătărie, un cuptor cu microunde, dar și un mediu mai primitor cu totul. Peste tot pe unde a călătorit, oamenii locului i s-au părut primitori și dornici să o ajute cu tot ce avea nevoie.

„Oamenii sunt buni și cu toate astea, când stăm acasă și ne gândim la destinații îndepărtate, nu vedem decât pericole. Mai ales aici, în Africa de Sud, am primit cele mai multe comentarii și mesaje că `ești în cea mai periculoasă țară`, `ai grijă, pleacă de acolo`. Și mă uit acum, în jur, și nu e chiar așa. Într-adevăr, este o țară cu probleme, pot fi pericole, poate să ți se fure telefonul, dar totuși e o anumită exagerare. Când îi cunoști, oamenii nu sunt deloc așa, nu sunt puși să sară pe tine pe stradă și să te omoare. Cei mai mulți sunt oameni buni, care au și ei familii, au religie, vor să te ajute, nu să-ți facă rău”, explică Anca.

Tot oamenii sunt cei care au ajutat-o când a avut un accident rutier în Tașkent (capitala Uzbekistanului), în 2022. Se afla într-un taxi care a fost implicat într-o coliziune, înainte să se răstoarne pe șosea. A ajuns la spital cu traumatism cranio-cerebral și a stat trei săptămâni internată. Povestea o știe de la un medic din spital pentru că ea avut pierderi de memorie și nu își amintește exact ce s-a întâmplat.

„Am aflat ulterior că nu ambulanța m-a dus la spital de urgență, ci a fost un om care trecea pe stradă și probabil că a văzut accidentul și m-a dus acolo. Cred că omul acela mi-a salvat viața. Eu am avut traumatism cranio-cerebral foarte grav și dacă întârziam, fiind și într-o zonă mai izolată, n-aș fi supraviețuit, pentru că a fost un accident foarte grav”, povestește tânăra.

Anca are și un blog – 1001 călătorii în care își scrie toate aventurile, postează fotografii, dar și sfaturi pentru cei care vor să viziteze destinații atât de îndepărtate de România și cu care te-ai întâlnit, poate, doar la orele de geografie. Întru pe un articol cu povești din Namibia și aproape că nu-mi vine să cred ochilor ce văd: deșert și ocean în aceeași poză, o ilustrație despre care ai crede, la o primă vedere că e realizată în Photoshop. Dar nu, este Sandwich Harbour, locul în care Deșertul Namib se întâlnește cu Oceanul Atlantic. Anca era și ea în poză, cocoțată pe dune.

Mi-a plăcut dintotdeauna să călătoresc și mai ales să călătoresc pe cont propriu pentru că pot să descopăr locuri. N-am fost niciodată blocată de fricile acestea pe care le-au ales femeile și anume să călătorească singure sau să meargă în locuri mai îndepărtate. Eu primesc multe mesaje pe blog despre asta, pentru că femeilor, în special, dar și bărbaților, uneori le este teamă să plece singuri, undeva foarte departe pentru că citesc foarte multe lucruri pe internet și își imaginezi că e foarte rău. Anca Șerban, Head of Marketing Pluria

„În Las Vegas am lucrat dintr-un cazino pentru că nu mai mergea internetul la cazare”

Țările și le alege în funcție de ce își dorește să viziteze, nu se ghidează după studii sau după topuri cu destinații populare. Important e să ai o conexiune bună la internet, spune Anca. Însă chiar și atunci când nu are, își cumpără cartele SIM cu internet ca să poată lucra.

„Tot ce-mi trebuie mie este internet. Operator de internet mobil există în absolut orice țară și într-adevăr, au fost câteva țări care mi-au ridicat niște probleme, de exemplu Cuba, o țară unde nu e neapărat recomandat să mergi să lucrezi remote pentru că au un singur operator mobil național și conexiunea-i proastă și m-am cam chinuit acolo, dar m-am descurcat în final (...) Când am fost în Las Vegas, am lucrat dintr-un cazino pentru că nu mai mergea internetul la cazare, era foarte slab și mi-am zis, oare unde să mă duc. Și am căutat un Starbucks și am găsit unul care era lângă mine, dar era într-un cazino. Lângă mine erau ăia cu păcănele, dar n-a fost nicio problemă”, își amintește râzând Anca.

În ceea ce privește fusului orar, această provocare a fost, mai mult sau mai puțin rezolvată pentru că a decis să lucreze pe fusul orar al Europei, adică e online, în general, după-amiaza și seara, program care se pliază și pe cel al colegilor din America Latină.

Cel mai greu mi-a fost însă, în țările extrem de îndepărtate, cum este Noua Zeelandă, care e pe partea cealaltă a Planetei și practic e o diferență de o zi și ceva față de America Latină și față de Europa. Așa că era destul de complicat, dar până la urmă am găsit niște intervale în care să putem vorbi. Asta este o problemă care depinde de tine, în funcție de cum te organizezi. Eu am tot timpul în calendar două fusuri orare: îl am pe cel din American Latină (din Columbia) cât și pe cel din România. Anca Șerban, Head of Marketing Pluria

În final, Anca spune că indiferent unde s-ar afla, nu s-ar mai vedea niciodată întorcându-se la modelul tradițional de lucru, de la 9 la 5, în care trebuie să fie prezentă la birou și în care trebuie să piardă timp cu drumul până la sediu. În ciuda faptului că multe dintre companii se chinuie să-și aducă înapoi angajații în birouri, Anca este de părere că flexibilitatea instalată de la venirea pandemiei este ireversibilă și că n-o să mai fie niciodată cum a fost înainte. Cu toate acestea, pentru a construi și pentru a menține relații sănătoase cu munca, tânără este de părere că echipele trebuie să se vadă, să interacționeze și să petreacă timp împreună și într-un cadru fizic.

„Lucrez o zi întreagă, dar am un program mai flexibil, adică nu sunt condiționată să bifez un program care să înceapă de la ora 9:00 sau 8:00 și să se termine la 5 sau la 6. Nu pot nici să călătoresc cum călătoream înainte sau când mă duceam în concediu. Când mergeam în concediu, în fiecare zi sau la două zile îmi schimbam locul și mă mutam de colo-colo. Acum nu mai pot să fac asta. Am încercat la un moment dat și e foarte, foarte obositor. Poți să intri în burnout pentru că vrei să faci totul, și să vizitezi, și să muncești, și să alergi după transport și mâncare și la un moment dat nu mai poți”, spune Anca Șerban.

Surse foto: Facebook / 1001 călătorii

