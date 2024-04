Topul celor mai mici salarii din România: avem unul dintre cele mai mari decalaje din UE

Angajații care lucrează la fabricarea articolelor de îmbrăcăminte sunt cel mai prost plătiți din economie, cu un salariu mediu net de 2.729, mult sub salariul mediu net care în februarie 2024 (ultima lună pentru care sunt date disponibile la INS) a ajuns la 4.876 lei. Practic, angajații din industria textilă câștigă cu doar 650 de lei mai mult decât românii care încasează salariul minim pe economie. Iată cum arată topul complet al celor mai mici salarii din România.

După angajații care activează în industria textilă urmează cei din industria HoReCa, unde salariul mediu net a atins, în februarie, 2.881, în scădere 36 de lei comparativ cu luna ianuarie a acestui an.

„Noi suntem cel mai mare grup de restaurante din România și avem o putere în spate destul de mare, dar dacă ne raportăm la companiile mici, toate schimbările legislative i-au afectat foarte mult, vorbim de o industrie care s-a lovit de greutăți. Vorbim de o pandemie unde am fost închiși cu toții, mulți dintre ei au dat faliment, după care am revenit puțin la normal, ca să o poți lua apoi de la zero. E o industrie trecută prin foc unde din nou vii cu niște schimbări legislative, dacă mai vii și cu altele, cred că va fi tot mai greu pentru jucătorii mici să se mențină la un standard ok. E o zona gri sau neagră în care pot ajunge și în care nu își dorește nimeni. E o industria unde nu mai reușesc să își acopere cheltuielile”, a declarat Ionuț Păun, Human Resources Director Grup City Grill, în cadrul evenimentului HR 2.0 - Piața Muncii între preudență și încetinire economică, organizat de wall-street.ro.

Topul celor mai mici salarii din România

În prima lună din 2024, tot angajații care lucrează în industria de îmbrăcăminte au încasat cele mai mici remunerații. 2.733 lei a fost salariul mediu în această industrie, în scădere cu 167 de lei comparativ cu luna anterioară. În februarie 2024, salariul lor mediu net a crescut cu doar 4 lei, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS).

Nr. crt. Domeniu de activitate Salariu mediu net

(RON) 1. Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 2.729 2. Hoteluri şi restaurante 2.881 3. Fabricarea de mobilă 3.162 4. Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor 3.183 5. Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 3.302 6. Alte activităţi de servicii 3.315 7. Activităţi de poştă şi de curier 3.402 8. Activităţi de poştă şi de curier 3.402 9. Colectarea, tratarea si eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile; activităţi şi servicii de decontaminare 3.599 10. Industria alimentară 3.686

Interesant este că România înregistrează unul dintre cele mai mari decalaje din UE între veniturile mari și cele mici în rândul populației: venitul mediu al celor mai bogați 10% dintre români (a zecea decilă) este de aproape 5 ori mai mare decât al celor mai săraci 10% (prima decilă), conform datelor Eurostat din 2022. Pentru comparație, în Uniunea Europeană acest raport este de 3,6, în timp ce în România este de 3,9.

Cele mai mari salarii din România se înregistrează în IT, unde salariul mediu net a fost de 11.297 lei în ultima lună analizată de INS, dar și în informații și comunicații (unde angajații au câștigat, în medie, 9.733 de lei pe lună.

